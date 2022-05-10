İki haftadır yoğun tartışılan Suriyeli sığınmacılar konusunun seçim gündeminin ana maddelerinden birisi olacağı artık net. Bu konuyu kısa vadeli güncel hesaplara boğulmadan, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına savrulmadan ve insani-demokratik kültürümüzü tahrip etmeden yönetmemiz gerekiyor. Bunun için de uyum ve geri dönüşü bir arada ele alan, rasyonel bir planlamaya sadık kalınması elzem. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki "1 milyon Suriyeliyi göndereceğiz" açıklamasından sonra dün MÜSİAD'daki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şu cümleleri kurdu: "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız bunu da bilesin." Aynı konuşmada Erdoğan, hem güvenli bölgelerde inşa edilecek yeni briket evlerden hem de ensar-muhacir kardeşliğinden bahsetti.

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500 bin sığınmacıdan sonrahedefi ilemesajları muhalefette vemedyasında tam anlaşılmıyor. Erdoğan'ınfikir değiştirmesi olarak sunuluyor. HalbukiErdoğan'ın yaklaşımı uyum-geri dönüş sentezinedayanıyor.diyor.diyor.Savaştan kaçan sığınmacılara kardeşlikhukukuyla sahip çıkmak insani bir görev.Onlara güvenli bölgelerde kalacakları evleriinşa ederek gönüllü dönüşü sağlamak uygulanabilecekbir politika. Muhalefetin dillendirdiğiya daanlayışı ise gerçekçideğil. Sığınmacı yükünden haklı olarakşikâyet eden milletimizin muhalefetin çeşitlitemsilcileri tarafındanortamına sokulması, sığınmacılarınciddi birmaruz kalmasıile sonuçlanıyor. Altındağ olaylarınınve daha beterlerinin olmaması için sığınmacılarkonusu rasyonel ve dengeli bir söylemleele alınmalı. Yoksa ülkemizdeki yabancılarıhedef alan aşırılıkçı hareketlerin oluşmasıriski var. Ne yazık ki halihazırda sosyal medyasındanbazı gazetecilerine kadar abartılıbir ötekileştirme süreci işliyor. Kamuoyunaetki eden bütün çevrelerin aklıselim ile davranmasılazım. Aksi takdirde, popülist siyasetçilerinbirtakım seçim kazanımları pahasınahem vatandaşlarımız hem de ülkemizdekiyabancılar için şiddetin türleri ile karşılaşmatehlikesi doğar.

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Kamuoyunda toptanolarak ele alınan konu çok boyutlu.Sığınmacıları, yasadışı göçmenleri, izinleülkemizde yaşayanları ve hatta turizm içingelenleri de içeriyor. Son resmi açıklamalaragöre Türkiye'de 5.4 milyon yabancı yaşıyor.Bunun 3.7 milyonu geçici koruma kapsamındakiSuriyeli sığınmacılar, 320 bini uluslararasıkoruma arayanlar. Bunlar arasındasığınmacılar ve yasa dışı göç, sorun olarakgörülüyor. Türkiye, Afganistan ve diğerülkelerden gelen yasa dışı göç ile mücadeleiçin kararlı bir sınır güvenliği ve geri göndermepolitikası uyguluyor. Bundan tavizverilmemeli. Suriyeli sığınmacılara gelince,SETA'nın yaptığı geri dönüş araştırmasındasığınmacıların yarıdan biraz fazlasınınTürkiye'de kalıcı olmayacağını düşündüğünütespit ettik. Ancak bugünkü Esad rejimininzulüm ortamında, yani insanca yaşamşartları oluşmadan Suriyeli sığınmacılarınyüzde 64'ü dönmek istemiyor. Yine sığınmacılarınyüzde 78'i Türkiye dışında üçüncübir ülkeye gitmek istiyor. Entegre bir göçpolitikası çerçevesinde bazı sığınmacılarınülkemizde kalacağını kabul etmek durumundayız.Bu itibarla aynı anda hem uyumuhem geri dönüşü yönetmemiz gerekiyor. İşteErdoğan'ın bazenbahsetmesibazen devurgusunda bulunmasıiçerideki toplumsal barış ve güvenlik ortamınıkoruma amacının yansıması. Kardeşliğihatırlatarak ötekileştirmeye set çekiyor.CHP ise sığınmacılar oy verecek söylemi ileyalan söylüyor, tehlikeli bir popülizm yapıyor.Sosyal demokrat bir partiden uyumuda içeren makul ve insani bir öneri beklenir.Irkçılığın önünü açması değil.