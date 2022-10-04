Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" söylemiyle hem AK Parti iktidarının yirmi yılda yaptıklarını hem de Cumhuriyetin yeni yüzyılında neler yapacağını anlatan kampanyasına başladı.

Altyapı devrimini tamamladık şimdi yeni bir şahlanışın eşiğindeyiz iddiasıyla seçmene umut veren bu kapsayıcı dil önümüzdeki sekiz ayın gündemi olacak.

Cumhur İttifakının hayat pahalılığı ile mücadelede bir seri önlemi devreye alması ve uzun kampanya dönemine hızlı girmesi muhalefet cenahında tedirginlik oluşturdu.

6'lı masaya Kılıçdaroğlu dayatmasının Akşener tarafından "masa noter değil" şeklinde karşılanması masa dağılıyor mu tartışmasını getirmişti.

Masanın dağılmasının masadaki parti ve genel başkanlara vereceği zarar sebebiyle pek muhtemel olmadığını sıklıkla söyledim.

Muhalefete yol gösteren yorumcular "masa dağılırsa neler olmaz neler" kıvamında güvenlikleştirici uyarılarına ağırlık verdiler.

"Erdoğan'ın seçilmesi durumunda muhalefet partileri ve genel başkanları yerinde kalamaz, kapatılır, yasaklanırlar" iddiasıyla keskin bir beka söylemi ürettiler.

Demokrasiyi savunduğunu söyleyenlerin bu kadar aşırı güvenlikleştirme yapması ve seçmenin sandığa güvenini zedelemesi insana "yaşa ki göresin" dedirtiyor.

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Geçen pazar toplanan 6'lı masa daha sık buluşma, geçiş süreci yol haritasını ve 9 temel politikayı kamuoyuna açıklama konusunda uzlaştı.Ancak genel başkan toplantıları arasında temsilcileri kanalıyla medya üzerinden konuşan 6'lı masanın üç çekişmesi devam ediyor.Farklı yansımalarla varlığını koruma eğilimindeler.1- CHP ve İYİ Parti arasındaki "ortak aday kim olsun sorusu etrafındaki çekişme"2- DEVA ve GP'nin CHP ve İYİ Parti ile farklılaştığı konu ise "adaydan önce geçiş sürecinin yol haritasında ve temel politikalarda anlaşalım" yaklaşımı.3- CHP ve İYİ parti arasındaki " HDP 'yi nasıl yanımızda tutalım" ayrışması.Akşener'in başka CHPli aday bulma hamlelerini geçiştirdi.Ya aday olacak ya da adayı kendi seçecek noktaya geldi.Gerçi Kılıçdaroğlu aday olmazsa CHP'nin de zarar göreceği yerde artık.

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