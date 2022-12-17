İç siyasetin konularına yoğunlaşırken dış politikadaki önemli gelişmeleri gözden kaçırmayalım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası oluşan uluslararası ortamda en etkin rol üstlenen ülkenin Türkiye olduğu açık.
Bu rolün iki yönü var. İlki, tahıl koridoru ve esir takası ile Türkiye'nin Ukrayna krizinde az sayıdaki olumlu hamleleri yapmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu diplomasi başarıları, 2022 yılında dünya siyasetinde öne çıkan hususlar oldu.
İkincisi, çatışma çözümü çabalarının yanı sıra Türkiye'nin, Ukrayna krizinin getirdiği jeopolitik fırsatları en iyi değerlendiren ülke olmasıdır.
Rusya ve Ukrayna'ya yönelik aktif ve dengeli bir tarafsızlık politikası yürüten Türkiye, yaptırımlara katılmadığı gibi çok sayıda düzlemde avantajlar sağlayacak atılımlarda bulunuyor.
Barış diplomasisinin yanında enerji, gıda ve lojistik alanları öne çıkıyor. Bu da Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya ve Avrupa bağlamında güçlendiriyor.
Yunanistan ve İsrail, Avrupa'ya enerji ulaştırmada hırslı girişimlerde bulunsalar da Rus lider Putin'in Türkiye'nin doğalgaz dağıtım merkezi olması fikrini gündeme getirmesi, Türkiye'nin rakiplerinden önde olduğunu göstermektedir.
***Bu üstünlük sadece Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden ulaştırılmasıyla ilgili değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan üçlü zirvesine katıldı. Beş anlaşmanın imzalandığı üçlü zirvenin konusu, Türkmen gazının Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya ulaştırılmasıydı.
***Ankara'nın son dönemdeki hamlelerinde hem normalleşme politikasının hem de Rusya ile yürütülen iyi ilişkilerin önemli katkısı var. Bazı Batı başkentlerinden itirazlar gelse de Türkiye, Rusya ile yürüttüğü çok istisnai bir ilişkiyi yeni bir evreye taşıdı.
***Erdoğan'ın Avaza ziyareti dönüşü Suriye-Türkiye-Rusya olarak üçlü adım atılmasından bahsetmesi önemliydi. İstihbarat, savunma ve dışişleri bakanlarının ardından liderlerin bir araya gelmesi teklifini Putin'e ilettiğini söyleyen Erdoğan, Suriye'de yeni bir masanın kurulmasına işaret ediyor.