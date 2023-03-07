Akşener, "şahsi hırsların Türkiye'ye tercih edildiği noter masasına" geri döndü. İmamoğlu ve Yavaş'ın icracı cumhurbaşkanlığı yardımcılığı karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Böylece ayrılışı ile ağır hasar verdiği masayı daha içinden çıkılmaz hale getirdi. Kaçlı olduğunu saymayı karıştırdığımız bu masa etrafındaki siyasi çekişme, pazarlık ve üretilen formüller gerçekten siyasi hayatımızda örneği olmayan bir noktaya geldi. Birçok kez 6'lı Masa'nın "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisinin önemli olmadığını asıl meselenin nasıl bir cumhurbaşkanlığı sistemi önerecekleri olduğunu yazdım. İç içe, alt alta, yan yana formüller bekliyorduk da bu kadarı hayli kafa karıştırıcı. Siyasetin, iktidarın ve yönetimin doğasına aykırı.

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Akşener ayrılmadan önce cumhurbaşkanı yetkisinde 5 yardımcı olacağı söylendi. İki büyükşehir belediye başkanının eklenmesiyle masa tam bir cümbüşe döndü.Yetki paylaşımı açısından Anayasa'ya uygun olmamasını bir kenara bırakın muhalefetin sistem önerisi tam bir labirent gibi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, CHP'li Yavaş ve İmamoğlu icracı cumhurbaşkanı yardımcısı, Akşener hükümet dışında mı içinde mi belli değil. İçinde olursa icracı cumhurbaşkanı yardımcısı, değilse ağır abla. GP, DEVA, SP ve DP ise bir seviye daha aşağıda, icracı olmayan cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan.

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Akşener'indenkleminden çıkmakiçin yaptığı iki hamle demasanın güvenirliğine ağırhasar verdi. Kamuoyu için şualgıyı üretti: Mühendislik faaliyetiyledeprem yemiş masayıgüçlendirmek yetmeyecek.Fay hatları üzerine kurulumasa seçimi görse bilesonrasında ayakta kalmaz.Akşener'in ikinci kararıkendisinin siyasetçi algısınıhale getirmekle kalmadı.En çok da partisi İP'yezarar verdi. Akşener hemCHP'yi öne çıkardığı hemde Kılıçdaroğlu'nun başınaiki bekçi dikti. İki belediyebaşkanını Kılıçdaroğlu'nusınırlandırmak ve CHP içindeyetki kavgası çıkarmak içinmasaya güçlü şekilde ekledi.Masanın garnitürüoldukları iyice açığa çıktı.Varlıklarıyla muhafazakârseçmene güvence verme iddialarınıbırak, ikbal için bileorada olduklarını bile anlatamayacakdurumda kaldılar.imza yetkisi olacak diyengenel başkanlar bakalım bukalabalıkta oturacak sandalyebulabilecekler mi? KendileriniYavaş ve İmamoğlu ile eşitleyebileceklermi?

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Akşener'i de sayarsak 8'li bir yetki paylaşımı dünyanın hiçbir yerinde görülmedi.eleştirisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiler, buldukları formül hayal ötesi. Seçim öncesindeki paylaşım sorunlarını masayı genişleterek çözme iddiasındalar. Kazanmaları durumunda masadakileri tasfiye ederek siyasi çekişmelerini çözerler artık. Kılıçdaroğlu kazanırsa sahip olduğu yetkiyi 7 kişi ile paylaşacak. Tabii, sol partilerin ve HDP'nin taleplerinin de dolaylı yoldan ekleneceğini hatırlayalım. Böylece üretilen labirent formüldiye pazarlanacak. Sonuçkoalisyon mühendisliği.