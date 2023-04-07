Partiler milletvekili aday listelerine son rötuşları yaparken cumhurbaşkanı adaylarının bayram sonrası mitinglere ağırlık vermesi bekleniyor. Siyasi tartışma, polemik ve şovların dozu ise giderek yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması tartışması tam sönümlenirken İyi Parti Genel Başkanı Akşener çarşamba günü Meclis'teki grup toplantısında avuç avuç mermi saçarak bu seçimlerin unutulmazları arasına girecek bir siyasi şov yaptı.
HDP'li Sakık, dün Kılıçdaroğlu'nu "kapalı kapılar ardında söylenenleri" kamuoyuna açıklamaya çağırdı. Partisinin önümüzdeki dönem "genel affı" masaya yatıracağını ve Öcalan dahil herkese "özgürlük" vereceğini ekledi. GP Genel Başkanı Davutoğlu da bu satırlar yazılırken kararı netleşecek liste pazarlığına dair "Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek. Bakıldığında Meclis'e, Millet İttifakı'nın 300 vekilinin büyük çoğunluğu, sol-seküler kanatta, ikinci büyük çoğunluğu milliyetçi kanatta, daha az bir temsil de muhafazakâr kanatta olursa dengesizliktir" cümlelerini önceki gün sarf etmişti.
***Avuç avuç mermi saçma, kapalı kapılar ve üç damar, her biri Kılıçdaroğlu'nun kurduğu koalisyonun krizlerine karşılık geliyor. Temel sorun 6'llı Masa'daki milliyetçi, muhafazakâr ve sol akımların "yeni yüzyılda nasıl bir Cumhuriyet" sorusunun cevabında birleşemeyecekleri gerçeği ile alakalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına dayalı bu koalisyon bazı akademisyenlerin yaptığı bütün "tarihi toplumsal sözleşme" güzellemelerine rağmen çalışamayacak bir uzlaşma arayışı. Birbiriyle taban tabana zıt talepler genel başkanların bir araya gelmesine rağmen seçmen tabanında canlılığını korur.
***PKK ve HDP cenahı da 14 Mayıs seçimlerinde ideolojik ve siyasi iddialarını ortaya koyma niyetinde. Kandil'den Kılıçdaroğlu'na gelen "destek" mesajları yetmezmiş gibi HDP'li Sakık "Kapalı kapılar ardında konuşulanları açıkla" çağrısı yaptı. HDP çizgisinin taleplerini kamuoyunda daha açık tartışmak istemesi solun ideolojik gündeminin Millet İttifakı'nı daha fazla belirlemesi demek. Bu gündemin sistemi "değiştirme" iddiası yirmi bir yıllık AK Parti dönemi ile sınırlı değil. "İki kurucu halk" temelinde Cumhuriyetin yeni baştan inşa edilmesinden bahsediyorlar.