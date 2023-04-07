Partiler milletvekili aday listelerine son rötuşları yaparken cumhurbaşkanı adaylarının bayram sonrası mitinglere ağırlık vermesi bekleniyor. Siyasi tartışma, polemik ve şovların dozu ise giderek yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması tartışması tam sönümlenirken İyi Parti Genel Başkanı Akşener çarşamba günü Meclis'teki grup toplantısında avuç avuç mermi saçarak bu seçimlerin unutulmazları arasına girecek bir siyasi şov yaptı.

HDP'li Sakık, dün Kılıçdaroğlu'nu "kapalı kapılar ardında söylenenleri" kamuoyuna açıklamaya çağırdı. Partisinin önümüzdeki dönem "genel affı" masaya yatıracağını ve Öcalan dahil herkese "özgürlük" vereceğini ekledi. GP Genel Başkanı Davutoğlu da bu satırlar yazılırken kararı netleşecek liste pazarlığına dair "Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek. Bakıldığında Meclis'e, Millet İttifakı'nın 300 vekilinin büyük çoğunluğu, sol-seküler kanatta, ikinci büyük çoğunluğu milliyetçi kanatta, daha az bir temsil de muhafazakâr kanatta olursa dengesizliktir" cümlelerini önceki gün sarf etmişti.

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Avuç avuç mermi saçma, kapalı kapılar ve üç damar, her biri Kılıçdaroğlu'nun kurduğu koalisyonun krizlerine karşılık geliyor. Temel sorun 6'llı Masa'daki milliyetçi, muhafazakâr ve sol akımların "yeni yüzyılda nasıl bir Cumhuriyet" sorusunun cevabında birleşemeyecekleri gerçeği ile alakalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına dayalı bu koalisyon bazı akademisyenlerin yaptığı bütün "tarihi toplumsal sözleşme" güzellemelerine rağmen çalışamayacak bir uzlaşma arayışı. Birbiriyle taban tabana zıt talepler genel başkanların bir araya gelmesine rağmen seçmen tabanında canlılığını korur.Akşener'in öfkesi partisinin yaşadığıalakalı. Şimdilik Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiği için muhafazakâr-milliyetçi seçmeninden kayıp yaşadı. Seçimlerde ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarması sebebiyle İyi Parti'den seküler sağ oyların bir kısmını çektiğini göreceğiz. Akşener'in Erdoğan'a en üst düzeyde hakaret dolu konuşması da avuç avuç mermi saçması da bu büyük çaresizliğin göstergesi. Kılıçdaroğlu'nun sofrasında İyi Parti, HDP'nin arkasında üçüncül durumda. İyi Parti'den İnce'ye ve partisine kayış 6'lı Masa'daki milliyetçi damarın krizinin atlatılmasının zorluğunu gösteriyor.

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