Devasa anlaşmalar Türkiye’ye güvenin göstergesi

Başkan Erdoğan: Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalar maddi karşılıkların ötesinde bir anlam taşıyor.Türkiye Yüzyılı’nı diğer coğrafyalarda da dış politikadaki bu hamlelerle pekiştireceğiz

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Körfez ülkeleriyle işbirliğimiz, somut projelerle güçlenerek gelişecektir. Kazan kazan anlayışı içerisinde önemli ve kapsamlı işbirliği projeleri üzerinde durduk. Bunun, ekonomimiz üzerindeki müspet etkilerini de en kısa zamanda göreceğiz. Körfez ziyaretimizde cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza atıldı. Tüm bu anlaşmalar, maddi karşılıklarının ötesinde bir anlam taşıyor. Körfez ülkelerinin, Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine güvenlerinin göstergesidir.

Türkiye Yüzyılı'nı, dış politikada yeni hamle ve açılımların vasıtası haline getirmek istiyoruz. Körfez ziyaretimiz bunun adımlarından biri. Diğer coğrafyalarda atacağımız adımlarla bunu daha da pekiştireceğiz.

BAE'yle 50.7 milyar dolar tutarında devasa ölçekli bir anlaşma yaptık. İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde yatırımları Türkiye'de gerçekleştireceğimiz gibi bu ülkelerin yanı sıra üçüncü ülkelerde de ortaklıkları, işbirliklerini çeşitlendirerek gerçekleştirebileceğiz.









BİZİM CHP GİBİ BİR DERDİMİZ YOK, YEREL SEÇİME KİLİTLENDİK



Ekim başı gibi büyük bir kongre yapacağız. Bu kongre aslında yerel seçimlerin işaret fişeğidir. Büyük kongremizle birlikte mevcut yönetimimizde bir yenilenmeyi yapacağız. Bizim CHP gibi bir derdimiz, sıkıntımız yok. Biz şu anda Cumhur İttifakı olarak hedefe kilitlendik ve nerede, nasıl isimler bulacağız buna çalışıyoruz. Yerel seçim çalışmalarımızı zenginleştirerek devam ettiriyoruz.



VERGİ DÜZENLEMESİ BÜTÇENİN İHTİYAÇLARI KAPSAMINDA YAPILDI



Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük nedeniyle bütçenin ihtiyaçları için böyle bir düzenlemeye gittik. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten otomatik fiyatlandırma var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor









DÜŞMANI AZALTMAK, DOSTU ÇOĞALTMAK GAYRETİNDEYİZ



Düşmanı azaltmak, dostu çoğaltmak gayreti içerisindeyiz. Bölgesel ve küresel güç olmanın adımlarını atmaya devam edeceğiz. Türkiye oyun kurucu bir ülke. Küresel meselelerde ülkemiz istikrarlı yönetimi ve politikalarıyla öne çıkıyor. Her meselede insanı merkeze alan Türkiye Batı, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika ve Arap coğrafyasıyla aynı anda dostluk ilişkileri kurabilen yegâne ülke. Biz ilk günden itibaren ilkeli ve kararlı bir dış siyaset yürütüyoruz. İlişkileri güçlendirme, yeni dostlar kazanma süreçlerini 'restorasyon' olarak göremeyiz. Türk dış politikası her zaman milli çıkarlarını, menfaatlerini esas alan bir eksendedir. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bizim dostluğumuzu kazanan ya da kazanacak diğer ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz



TAHIL KORİDORU İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTECEĞİZ



Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyaretiyle inşallah tahıl koridorunu belli bir yere bağlayacağız. Kıtlık ve yeni göç dalgalarının önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmekte. Sonuçları itibarıyla bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrına. Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacağız.









FAHİŞ KİRA İSTEYENLER, KONUT FİYATLARINDA PİYASA DENGESİNİ BOZANLAR CEZASINI ÇEKECEK



Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kâr hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.

(Bazı ülkelerin boş duran evlerden yüksek vergi aldığı hatırlatması üzerine) Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz.



EMEKLİ MAAŞLARINI YIL SONUNDA YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ



Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ- KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak en iyi zammı yaptık. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz. Emekli maaşlarını yıl sonunda yeniden değerlendireceğiz.









İSRAİL GAZİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TAŞINMASI



BERAT BEY DÖNEMİNDEKİ ADIMIN DEVAMI OLACAK

İsrail'in doğalgazının Akdeniz'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzı ve İsrail lideri Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin soruya cevaben): Burada en sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğalgazın Avrupa'ya ulaşması. Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının maliyetleri çok fazla. Ama Türkiye'den olduğu zaman kârlı bir sürece girmiş olacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun.



100 BİN İSTİHDAM SAĞLANACAK



BAE'NIN Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Erdoğan'ın ülkesine ziyaretini Independent Türkçe internet sitesine değerlendirdi: Anlaşmalar sadece ekonomik değil, bir kalkınma ortaklığının kurulması anlamına geliyor. BAE ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, 10 yıl içinde BAE'de yüksek beceri gerektiren 25 bin iş fırsatı ve Türkiye pazarında 100 bin iş fırsatı sağlayacak. İkili işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabalarımızın, aynı zamanda bölge halkları için daha büyük fırsatların ve tüm Ortadoğu'da hayati kalkınmanın önünü açacağına inancımız tam.



MISIR İLE İLİŞKİLER EKONOMİK POTANSİYELİ ARTIRACAK



Körfez ziyaretimde liderlerle yaptığımız özel görüşmede gördüm ki Mısır konusunda attığımız adım onları ciddi manada memnun etmiş. Hepsi de bize teşekkür etti. Yani Mısır ile büyükelçilerin atanmış olması, bizler için bölgede yeni bir gelişmenin olması durumudur. Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi ekonomik potansiyelimizi de ciddi manada artıracaktır.



SIĞINMACILAR GERİ DÖNMEK İSTİYOR



Suriyeli sığınmacılarla alakalı Suriye'nin kuzeyinde briket evlerin yapım çalışması devam ediyor. Şu an 100-150 bin briket ev rakamına ulaştık. Şu an itibarıyla dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz. Bundan sonraki süreçte bu daha da artacaktır. Zaten sığınmacıların gönüllü olarak dönme arzusu çok açık, net ortada. Onlar da topraklarına dönmenin hasreti içerisinde.



İSVEÇ'İN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMASINI BEKLİYORUZ



İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız. İsveç'in atacağı adımlara göre de biz harekete geçeriz. NATO'nun adeta lokomotifi Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliği de Birliğe canlılık ve güç katacaktır. İsveç'in, teröre karşı somut adım atmasını, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz.



GABAR PETROLÜNÜN ETKİSİ 2024'TE BAŞLAR



Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda petrolü çıkarma safhasındayız. Bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolünün de vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır.