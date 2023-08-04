İktidar muhalefetle ilgilenmiyor, yerel seçim hazırlıklarını hızlandırıyor. Bunun oluşturduğu siyasi boşluğu muhalefetin ittifak ve partiler içi hesaplaşması dolduruyor. Yeni pazarlık ve hayal kırıklığı açıklamaları ile muhalefet içi kanama devam ediyor. Muhalefetteki hiçbir parti seçim yenilgisi ile ilgili sahici bir özeleştiri yapmaya yanaşmıyor. Zira bu hem partideki rakiplere hem de diğer ortakların medyasına yenilginin suçlusu olarak etiketlenme fırsatı verir. Mart 2024 yerel seçimlerinin çok yakın olması ve olası işbirliği ihtiyacı da kapsamlı analizin önünü kapatıyor. Nitekim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, masa ve sofra ortaklarını hiçbir şekilde eleştiri konusu yapmıyor. Sebebi 6'lı masaya kendisini ortak cumhurbaşkanı adayı olarak dayatması, diğer genel başkanlardan habersiz yaptığı gizli protokolün deşifre olması, parti içi genel başkanlık krizi ile uğraşması ve yerel seçimlerde yeniden gerekirse "16'lı masa" oluşturma istemesi. Ancak CHP medyası bir yandan siyasi klik çekişmeleriyle sarsılıyor, diğer yandan ittifak yapılan sağ partilerin genel başkanlarını eleştiren yorumlara yer veriyor. Bu da bir şekilde söz konusu partileri seçim öncesi pazarlıklar ve yenilginin sorumluluğu hakkında konuşmaya itiyor.

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Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli üç bakanlık ve MİT pazarlığını açıklaması ile Davutoğlu'nunbeyanı muhalefetin psikolojisini iyice dağıttı. Küçük sağ partilerin CHP listesinden 38 milletvekili almasını çok gören CHP çevreleri yeni bir eleştiri yağmuru başlattı. Babacan ve Karamollaoğlu'nun önceki beyanları da CHP listesinden giren sağ partilerin de aslında memnun olmadıkları ve tabanlarına izahat yapmakta zorlandıklarını göstermişti. Üçüncü yol olmayı başaramayan bu sağ partilerin CHP listesinden 10 veya 15 milletvekili alması, iddialarını terk etmekti. Bu açıdan CHP medyasının SP, DEVA ve GP'yenitelemesi yapması, eski Millet İttifakı partilerinin seçmenlerini birbirinden daha da uzaklaştırıyor.

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Muhalefetin özeleştiri ve karşılıklı eleştiriden kaçması mümkün değil. Zira seçim yenilgisine tepki duyan tabanlarına sorumluluğun diğer muhalefet partilerinde olduğunu anlatmak durumundalar.Muhalefetin karşılıklı eleştiriyi yavaşlatılmış ve nispeten dikkatli bir tonda yapmaları tabanları ve seçmen nezdinde kan kaybetmedikleri anlamına gelmiyor. Hatta bu hesaplaşma sürecini uzatmaları yaraları kangren haline getiriyor. CHP'deki kurultay ve genel başkanlık krizi, muhalefetin işbirliği müzakerelerini de kasım ayına sarkıtıyor. Bu da partilerin karşılıklı eleştirilerini artıran bir zemin oluşturuyor.

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Millet İttifakı'nın en büyük sağ partisi olan İyi Parti Genel Başkanı Akşenerpişmanlığından bahsetse de henüz nitelikli özeleştiri yapmış değil. Ancak İyi Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'inbeyanıyla seçim yenilgisini Kılıçdaroğlu ve diğer genel başkanlara fatura eden söylemin önünü açtı. İyi Parti Teşkilat Başkanı daaçıklamasıyla İyi Parti'nin CHP ile pazarlığının çok çetin geçeceği işaretini veriyor. Yerel seçimlerde olası işbirliği için HDP-YSP ise resmi pazarlık ve ittifak masasında oturma şartı ileri sürüyor. Muhalefette büyüyen dağınıklık parti taban ve seçmenlerindehissiyatını güçlendiriyor. Bu hissiyatı aşabilecek bir işbirliği oluşturmak çok zor olacak. 6'lı masanınittifakı 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde darmadağın oldu. Geriye taktik il ve ilçe belediyeleri pazarlıkları kaldı.