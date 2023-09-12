Geçen hafta sonu dünyanın diplomasi gündeminde Yeni Delhi'de gerçekleşen "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" temalı G20 Zirvesi vardı. Çin ve Rus devlet başkanları Şi ve Putin'in katılmadığı zirveden ilk defa ortak bildiri çıkmaması ihtimali söz konusuydu. Bu, "Küresel Güney'in sesi" olmaya çalışan Hindistan ve seçimlere hazırlanan Başbakan Modi için açık bir başarısızlık olurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine katılan basın mensuplarından birisi olarak Modi'nin G20 Zirvesi'ni seçim kampanyasına çevirdiğine şahit oldum. Tüm caddeler çok sayıda Modi fotoğraflı billboardlarla doluydu. Uluslararası ekonomik işbirliği için merkezi bir forum olan G20 zirveleri aynı zamanda jeopolitik rekabetlerin de sahnesi. ABD ve diğer Batı ülkeleri Çin'i dengelemek için destek verdikleri Hindistan'a ortak bildiri yayımlanmaması başarısızlığını yaşatmadılar. Hint diplomatları da iyi performans gösterdiler elbette.
Afrika Birliği, AB gibi G20'nin daimi üyesi oldu. Ortak bildiride Ukrayna işgali sebebiyle Rusya açıktan kınanmadı, BM kararlarına atıfla yetinildi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü vurgulanırken Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi eleştirildi. Ayrıca, Karadeniz Tahıl Koridoru gayretinden dolayı Türkiye'ye teşekkür edilirken Rusya ve Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre sevkiyatının derhal ve engelsiz bir şekilde sağlanması çağrısında bulunuldu.
***Yeni Delhi Zirvesi'nde öne çıkan bir diğer husus, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru oldu. Çin'in "Kuşak Yol" projesine alternatif olarak görülen bu demir-deniz ve karayolu koridoru, ABD ve Batı'nın Pekin'i sınırlandırma çabası olarak okundu. Ancak bu koridora hangi ülkenin ne kadar yatırım yapacağı henüz belli değil.
***Erdoğan'ın mülakatında G20 zirvesinde birçok liderin tahıl koridoru gayretine devam etmesini istediklerini ve kendisinin de Afrika ülkelerine gönderilecek 1 milyon tahılın artırılması için çalıştığını söylemesi önemliydi. Ayrıca, Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla üçüncü nükleer santrali konuşması da dikkat çekti. Türkiye'nin enerjide merkez olma iddiasına dair söyledikleri de...