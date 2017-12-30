Sosyal hayatta devrim

Bu yıl çıkarılan birçok yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. Arabuluculuk başlayacak, vergi beyannameleri değişecek, işverenler meslek kodu bildirecek

Hükümetin çalışma hayatına yönelik devrim niteliğindeki değişiklikleri yeni yılla birlikte hayatımıza girecek. İşte 1 Ocak'ta başlayacak düzenlemeler...

ARABULUCULUK GELİYOR: İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sistemi devreye girecek. Taraflar arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucular anlaşmazlığı en geç bir ay içinde sonuca bağlayacak. Böylece yıllar süren mahkeme süreci sona erecek. Başvuru süresi de 30 gün.

BEYAN SİSTEMİ: Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen defterde beyan sistemi bazı mükellefler için 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek. Mükellefler sistem haricinde kağıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacak. Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları 1 Ocak'tan itibaren sistemi kullanacak.

İKİNCİ EMEKLİLİK: Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi, KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım 1 Ocak'ta 50-99 arası çalışanı olan iş yerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları için de geçerli olacak.