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FARUK ERDEM
30 Aralık 2017, Cumartesi FARUK ERDEM

Sosyal hayatta devrim

Bu yıl çıkarılan birçok yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. başlayacak, vergi beyannameleri değişecek, işverenler meslek kodu bildirecek

Hükümetin çalışma hayatına yönelik devrim niteliğindeki değişiklikleri yeni yılla birlikte hayatımıza girecek. İşte 1 Ocak'ta başlayacak düzenlemeler...
ARABULUCULUK GELİYOR: İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde sistemi devreye girecek. Taraflar arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucular anlaşmazlığı en geç bir ay içinde sonuca bağlayacak. Böylece yıllar süren mahkeme süreci sona erecek. Başvuru süresi de 30 gün.
BEYAN SİSTEMİ: tarafından hayata geçirilen defterde beyan sistemi bazı mükellefler için 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek. Mükellefler sistem haricinde kağıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacak. Basit usule tabi mükellefler ile sert meslek erbapları 1 Ocak'tan itibaren sistemi kullanacak.
İKİNCİ EMEKLİLİK: Otomatik Sistemi, KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım 1 Ocak'ta 50-99 arası çalışanı olan iş yerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları için de geçerli olacak.

Asgari ücret 2018de ne kadar oldu? İşte yeni asgari ücret

MESLEK KODU CEZASI: Meslek kodu zorunluluğuyla artık herkes yaptığı işiyle bildirilecek. Yanlış beyana ceza gelecek. Muhtasar ve Hizmet Beyannamesi uygulaması da temmuzda başlayacak.
DÜRÜST MÜKELLEFE İNDİRİM: Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu 2018 ile birlikte açılacak. Mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak.
İSTİHDAMA DESTEK: 31 Aralık 2017 itibarıyla süresi biten ilave a prim ve vergi desteği 2018'de de devam edecek.
6 AY MAAŞ DEVLETTEN: 3 ve daha az çalışanı olan işyerleri eğer yeni bir işçi alırsa bu işçinin tüm maaş ve primleri 6 ay boyunca Hazine tarafından karşılanacak. Bu uygulama da 1 Ocak 2018 itibariyle başlayacak.
YENİ KADROLAR GELİYOR: 900 bin taşeron işçi kadroya geçerken, 4C'liler 4B'li olacak, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzayacak. Ayrıca kamuya 110 bin yeni memur alınacak. 5 bin engelli kamu kurumlarında göreve başlayacak.

2018 YENİLİKLERLE GELİYOR
İşçi-işveren arasında arabuluculuk başlıyor.
BES, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek.
Meslek kodu zorunluluğu başlıyor.
Dürüst mükelleflere yüzde 5 indirim yapılacak.
Bir işçi alan işyerinin maaş ve primlerini devlet üstlenecek.
İstihdama destek 2018'de de devam edecek.
Taşeron işçiler kadroya alınacak.

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