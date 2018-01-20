Joker taşerona kadro yolu

4 Aralık 2017’de izinli ya da raporlu olan taşeronlar kadroya geçiyor. Onların yerine çalıştırılan “joker” işçiye de yeni bir imkân doğdu. Çalışma Bakanlığı bu işçilerin kadroya geçmesi için olumlu görüş bildirdi

Bir milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili süreç devam ediyor. İncelemelerin ardından sınav aşamasına geçilecek ve 2 Nisan'da işlemler tamamlanacak. Bu arada yasadan yararlanamayan kesimlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. Taşeron kadro başvuruları sırasında ortaya çıkan durum ise yeni bir müjdeyi gündeme getirdi. Kararnamede 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışan işçilerin kadroya alınacağı belirtiliyordu. Yani 5 Aralık'ta işe girenler bu haktan yararlanamadı. 4 Aralık'ta raporlu, izinli ya da doğum izninde olan taşeron işçilere de kadro hakkı tanındı. İşte yeni durum bu noktada ortaya çıktı. Taşeron şirketler bazı kurumlarda izinde olan ya da kısa süreli raporlu olan işçilerin yerine yeni personel görevlendirdi. Joker ya da yedek personel denilen bu işçiler de düzenlemede ifade edildiği gibi 4 Aralık 2017'de kamu kurumunda çalışıyordu. Kurumlar bu işçilerin başvurularının alınıp alınmayacağı konusunda tereddüde düşünce Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu'na müracaat ederek görüş istedi.



9 BİN ÇALIŞAN BULUNUYOR

Bazı kurumlara bu konuda olumlu görüş bildiren Çalışma Bakanlığı'nın 11 Ocak tarihli yazısında "27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı KHK'ya eklenen geçici 23. maddede personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 04.12.2017'de çalışan işçilerin kapsamda oldukları belirtilmiştir. Bu çerçevede çalışan personelin kısa süreli rapor alması durumunda bu işçilerin yerine 04.12.2017'de çalışan işçilerin de bu madde hükümleri kapsamında ilgili idarede sürekli işçi kadrosunda istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir" denildi. Bu olumlu görüş benzer durumdaki taşeron çalışanlar için de bir umut doğurdu. Bu şekilde yaklaşık 9 bin çalışanın müracaatlarını yaptıkları söyleniyor. Müracaat eden bu joker taşeronlarla ilgili gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.



MEMURLUĞA TAZMİNAT YOK

Bir firmada 5 yıldır çalışıyorum. Memurluk imkânı doğdu. Ayrılsam tazminat alabilir miyim? Hasan A. Kendi isteği ile ayrılan çalışanlar maalesef belli istisnalar dışında tazminat alamıyor. Memur olmak için ayrılırsanız tazminat alamazsınız



YILLIK İZİN YANMAZ

Çalıştığımız şirket bir başkasına satıldı. Çalışmaya devam ediyoruz. İşyerinin el değiştirmesi sebebiyle 'izinler yanar' diyorlar, doğru mudur? (İsmi saklı) Herhangi bir işyerinin başka birisine satılması ya da el değiştirmesi sebebiyle çalışanların yıllık izin haklarında bir değişiklik olmaz. Bu işyerindeki kıdeminizde de artma ya da eksilme olmaz.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

1971 doğumluyum. 10.05.1990 tarihinde sigortalı oldum. 1 yıl sonra evlendim ve 2 çocuğum oldu. 4800 günüm var. Emekli olmak için tekrar çalışmalı mıyım? Nermin YILDIZ 20 yıl, 47 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yılınız tamam yaşınız 2018'de dolacak. 650 gün doğum borçlanması yapıp önümüzdeki doğum gününüzde emekli olursunuz.

10.09.1969 doğumluyum. 01.08.1989 tarihinde sigortalı oldum. 7 bin günü geçen primim var. Hasan YİĞİT 25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yıl ve prim günü tamam. Yaşınızın dolacağı 10.09.2020 tarihinde emekli olursunuz.

1959 doğumluyum. 1984'te sigortalı oldum. 3500 gün primim var. Ne yapmalıyım? Hayati SUBAŞI Tam emeklilik için 5000 gün gerekiyor, yaş tamam. Kısmi emeklilik için ise 3.600 günü doldurup 60 yaşını beklersiniz.



ŞOFÖRLER İÇİN DE ÇALIŞMA

KİT'lerdeki taşeronlarla ilgili formül aranırken kamuda taşeron firmaların araçlarıyla makam şoförü olarak çalışanlar için de bir çalışma başlatılıyor. Kamunun araç kiralama yöntemine devam edeceği, şoförlerin ise sürekli işçi kadrosunda olacağı konuşuluyor.