Torbadan gençlere çifte maaş

Torba yasayla gençlerin istihdamına ekstra destekler geldi. Vergi ve prim destekleriyle gençler daha kolay iş bulacak. Çalışan gençlerin yetim maaşı ise devam edecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasada gençler için de çok önemli müjdeler bulunuyor. İşte torbadan çıkan müjdeler:

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek.

Yeni işe alınan eleman genç ve kadın ise süre 12 aydan 18 aya kadar çıkacak.

İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.

Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.

İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaş, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek.

Çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri yeniden başlatılacak ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak. Maaşın başlatılması için SGK'ya müracaat gerekecek.

Böylece maaşı 1 Nisan 2018'den itibaren yeniden başlatılacak.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve parttime işe girişleri kolaylaştırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlandı.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



Mart 1974 doğumluyum 23.11.1988 sigorta girişim var. 4a 1367 günüm var ve 1999'dan bu yana Bağ-Kur'luyum.

M.TEKİN



Emekliliğiniz Bağ- Kur'a göre hesaplanacak.

Buna göre 51 yaş ve 9 bin gün prim (25 yıl) şartlarınız var. Primi doldurup Mart 2025 tarihinde emekli olursunuz.



10.05.1991 tarihinde sigortalı oldum. 1970 doğumluyum. 4850 günüm ödendi. Şimdi çalışıyorum.

Yeşim KARACA



20 yıl 47 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yaşınız tamamlanmış priminiz 600 gün eksik. 1991'den sonra doğum yaptıysanız borçlanıp hemen emekli de olabilirsiniz.



1969 doğumluyum. 05.10.1989 tarihinde sigortalı oldum. Gün sayım 7 bini geçti.

Mustafa SARI



25 yıl 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Priminiz ve yılınız tamam. 2020 yılında doğum gününüzde emekli olursunuz.