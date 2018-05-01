FARUK ERDEM

Bir kente avantaj katacak iki önemli özelliğin olması gerekiyor.

Birincisi Allah vergisi tabiat, ikincisi o şehir için varını yoğunu ortaya koyan yöneticiler... Evet Ordu'dan bahsediyorum. Yeşille mavinin buluştuğu muhteşem bir doğa bahşetmiş Allah. Sonra görev yaptığı her yerde farkını ortaya koyan, kente değer katan, devletle vatandaşı kucaklaştıran bir Vali; Seddar Yavuz...

'İşimiz Gücümüz Ordu' sloganıyla kendini şehre vakfetmiş çalışkan bir Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz...

Ordu bu görüntüsüyle kabuğunu kırmış, Samsun- Trabzon arasında geçilip gidilen değil kalınan bir şehir haline gelmiş durumda.

Tarıma daha doğrusu fındığa dayalı ekonomisini değiştiren şehir şimdi turizmde, sanayide yeni yatırımlarla büyük hedeflere yürüyor. Vali Yavuz bu hedefleri somut rakamlara dökmüş bile...

"Tarım sektörüne bağlı istihdamı ve ortaya çıkan gizli işsizliği bitirecek adımlar atıyoruz. 7 bin kişiyi istihdam edecek iki Organize Sanayi Bölgesi hazır. 15 bin kişinin istihdam edileceği 3 OSB de gelecek. Hedef 30 bin kişiyi sanayide çalıştırabilmek." Hedef sadece sanayi değil elbet turizmde de gelirleri artırmak. Turist sayısı 50-100 binli rakamlardan 2017 yılında 705 bin kişiye ulaşmış durumda.

Vali Seddar Yavuz hedefin 3 milyon turist olduğunu belirtiyor ve ekliyor, "Sadece turist sayısını değil, turizm gelirlerini de artırmak için çabalıyoruz.." Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da bu konuya destek veriyor, "Bizim belki bazı şehirler gibi çokça tarihi eserimiz yok ama bakir muhteşem bir tabiatımız var..."