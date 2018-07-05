Emekliye ek ödeme memura fark

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.17, memur emeklilerine ise yüzde 3.5+5.17 zam oldu. Emekliler buna ilaveten yüzde 4 ek ödeme alırken, memurlara fark yatacak. İşte kuruşu kurşuna yeni maaşlar...

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyon emekli ve memurun Temmuz 2018 maaşları da belli oldu. Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 9.17 zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 5.17 enflasyon farkı ve bunun üzerine de eklenen yüzde 3.5'luk toplu sözleşme zammı alacak.



VERGİ İADESİ EKLENİYOR

Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 9.17'lik zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlar da artmış olacak. Örneğin haziran itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 9.17 zamla birlikte 2.183 lira 40 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 87 lira 34 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.270.74 liraya yükselecek. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.



NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 3.5'lük artış ve 5.17'lik enflasyon farkı, daha sonra hesaplarına yatırılacak.



FARK NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Aralık ile haziran endeksleri arasındaki değişim yüzde 9.17. Bu oran emeklilere zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur ve emeklileri ise yüzde 3.5 zam alacak. 6 aylık enflasyon Ocak 2018'de aldıkları zamdan yüksek çıktığı için 5.17'lik fark da ödenecek.



1000 TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALAN HİÇBİR EMEKLİ KALMADI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 9.17'lik zamdan sonra taban aylıklarda 1000 liralık sınır aşılmış oldu. Bağ-Kur Tarım Emeklileri ile 2000 sonrası emekli olan SSK'lılardaki 1000 liralık maaşlar da yükselmiş oldu. Öte yandan yapılan zamlarla birlikte Temmuz 2018 dönemi itibarıyla 1000 liranın altında emekli maaşı kalmadı. Söz konusu maaşlar yüzde 4'lük ek ödemeyle daha da yükselecek. Son 10 yılın temmuz maaş artış oranlarına bakıldığında ise 2014 dışında her yıl maaş artışı yapıldığı ve en yüksek artışın yüzde 6.92 ile memur emeklilerinin maaşında yapıldığı görülüyor.







