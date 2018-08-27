Borçtan kurtulmak için son pazartesi

Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırma için başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu imkânın bir daha gelmesi zor görünüyor. O yüzden eğer vergi, trafik cezası, sigorta primi gibi borçlarınız varsa fırsatı kaçırmayın.

Yapılandırmadan henüz yararlanamayan okurlarımıza şartları yeniden hatırlatalım istedik.

1) Hangi borçları kapsıyor?

31 Mart 2018'ekadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor.

Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası borçları, her türlü vergi, trafik cezaları, karayolları idari cezalar, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri yasa kapsamına alındı.

2) Ne kazandıracak?

Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.

Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE katsayı ile çarpılıp bölünecek.

3)Nereye başvurulacak?

SGK'ya olan borçlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten gib.gov.tr, e-devlet (turkiye. gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine yapılacak.

4) Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar ne yapacak?

Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak gerekiyor. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.

5) Borçlar nasıl ödenecek?

Borçlulara iki seçenek sunulacak.

PEŞİN ÖDEME: İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.

TAKSİTLİ ÖDEME:

İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksiti tercih edecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacağı için ödeme süresi 36 aya kadar çıkacak. Taksit seçeneklerine göre 1.05 ila 1.15 arasında katsayı uygulanacak.



ÖDEME AKSARSA CEZA VAR



6) Seçenek belirtilmez ise ödeme nasıl olacak? Azami taksit süresi olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecek.

7) Taksit ödenmezse ceza var mı? İlk taksitin tam ve süresinde ödenmesi şart. Aksatılması halinde, gecikme zammı hesaplanacak.

8) Kredi kartı ile ödeme var mı?

Borçlar ve taksitler kredi kartı ile ödenebilecek.



6 BİN 712 TL'LİK BORÇ 3 BİN 244 TL'YE İNİYOR

25 Nisan 2017'de 4 bin 432 lira trafik para cezası olan mükellefin borcu 17 Mayıs 2018'de 2 bin 880 lira faiziyle 6 bin 712 liraya ulaşıyor. Yapılandırmada 2 bin 880 liralık faiz siliniyor ve bunun yerine 201,66 lira Yİ-ÜFE tutarı hesaplanıyor. Toplam borç anaparayla birlikte 4 bin 633 lira oluyor. Mükellef borcunu 18 taksitle ödemek isterse, 1.15'lik katsayı uygulanacak. Bu durumda ödenecek tutar 5 bin 328 lira oluyor. Bu kişi borcunu 296 lira taksitle ödeyebiliyor. Peşin ödemek isterse bu sefer para cezasının aslından yüzde 25, faizinden yüzde 90 indirim yapılacak. Para cezasının aslı 3 bin 324 liraya, Yİ-ÜFE tutarı ise 20.17 liraya düşecek. 3 bin 344 lira ödeyerek borcunu kapatabilecek.