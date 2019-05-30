9 gün tatil imkânı

Kamu çalışanları Ramazan Bayramı’nda 9 gün izin yapacak. Özel sektör çalışanlarının da 9 gün tatil fırsatı var. İşte o yol...

Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu bayramın ilk günü salıya rastlayınca hükümet bir karar alarak pazartesi yarım gün ve cuma gün tam gün olmak üzere idari izin verdi. Böylece cumartesi-pazar günleri ile birlikte kamu çalışanları için 9 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Özel sektör çalışanları ise pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3.5 gün tatil yapabilecek. Ancak onlar için de tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var. Gelin birlikte bakalım...



ŞİRKET İSTERSE OLUR

Çalışanlarının 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler isterlerse bunu sağlayabilirler. Çalışanlarına 1.5 gün idari izin verirlerse bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir. Böylece 3 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra ve 7 Haziran Cuma günü idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 5 güne çıkartılabilir. Ya da cumartesi günleri de eklenerek 3.5 gün idari izinle 9 güne ulaşılabilir.



KESİNTİ YAPILAMIYOR

Burada dikkat edilmesi gereken husus, idari izin olduğu için işverenler bu günleri yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor. Bir başka formülde de işveren 1.5 gün yerine sadece arefe günü yarım gün idari izin sayabilir, bu durumda çalışanlar cuma günü yıllık izinlerinden 1 gün kullanarak yine 9 gün tatil yapabilir.



ÇALIŞAN TALEP EDEBİLİR

Eğer işveren idari izin konusunda bir karar vermez ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkânları var. Son yapılan yasal değişikliklerle ilk bölümü 10 gün olmak üzere yıllık izinler birer gün kullanılabiliyor. Bu durumda çalışan 1.5 günlük mesaiyi ya da hafta sonu Cumartesi çalışma günüyse 3.5 günlük mesaiyi yıllık izninden kullanarak 9 günlük tatil yapabilir. Burada da tamamen işveren ile işçi arasında varılacak mutabakat söz konusu olacak.



BUNLARA DİKKAT!

Resmi tatil ve bayramda çalışanlara mesailerinin ücretleri ödenir, yerine izin kullandırılamaz.

Resmi tatil ve bayramlarda yapılan çalışmalar yüzde 100 fazlası ile ödenir.

Bu dönemde çalışmayıp izin yapan işçilere, o ay maaşı tam ödenir.

Gazetecilerde genel tatil ücreti kavramı yok. Bayramda çalışan gazeteciye fazla mesai olarak her saat için yüzde 50 fazla ücret ödenir.



MEMURLARDA SORUN YOK

HÜKÜMETİN kararıyla Ramazan Bayramı'nda kamu çalışanları 9 gün tatil yapacak. Kamu çalışanları 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılacak, böylece tatilleri 9 güne ulaşacak.