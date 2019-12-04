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FARUK ERDEM
04 Aralık 2019, Çarşamba FARUK ERDEM

Emekliye 5 aylık zam ve fark

2019'un ikinci yarısındaki yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak

Yaklaşık 15.3 milyon emekli ve memuru ilgilendiren verileri netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre temmuz-kasım enflasyonu böylece yüzde 5.71 çıktı. ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark olarak ödenecek.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine aralık enflasyonu eklenecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 zamlarını ocakta alacak. 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. Memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı. Buna aralık enflasyonu eklenecek.
2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.

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