İşsize 2.862 TL maaş

İşsizlik maaşı brüt maaşınıza göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları var. En az brüt asgari ücretin yüzde 40’ı kadar olurken en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor

1 Temmuz itibariyle fesih yasağı kalkarken ilave istihdama da teşvikler devreye alındı. Yeni işçi alanlara 12 ay boyunca 1.556 TL'lik vergi ve prim parası devlet tarafından ödenecek. Bu süre kadın ve genç işçilerde 18 ay olarak uygulanacak. Zaten normalleşmeyle birlikte hizmetler sektörü ve turizm ile yeme içme sektörlerindeki hareketlilik eleman ihtiyacını da artırdı. Dün açıklanan Mayıs ayı işsizlik rakamlarındaki düşüşün özellikle Temmuz ayı ile birlikte çok daha hızlanacağını ve tek haneli rakamların önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Mayıs ayında işsiz sayısı 265 bin kişi azalırken oranda 13,2'ye geriledi.

ÖDENEK SÜRÜYOR

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor. Böylece işsiz sigortalıların yeni bir iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR vasıtasıyla bir iş bulmaları da sağlanıyor. İşsizlik maaşı kişinin aldığı son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak geçerli asgari üret üzerinden de sınırları bulunuyor. Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlar için 10 aya kadar 2.862 TL'yi bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Bu durumda asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 TL olurken en yüksek maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor. Bu durumda en yüksek maaş da 2.862 TL olarak veriliyor.

BİR AY İÇİNDE BAŞVURUN

İşsizlik maaşı için İŞKUR'a doğrudan ya da internet yoluyla başvurmak gerekiyor. Ancak burada bir süre sınırı bulunuyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor. Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor. Yani 10 ay maaş alacak bir sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor.