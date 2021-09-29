Kredi ile emeklilikte son 2 gün

Yapılandırma fırsatı yarın bitiyor. Emekli olmak isteyenler için de son 2 gün. İsterseniz kredi ile isterseniz kolay ihya ile emekli olabilirsiniz. Bunun için yarın akşama kadar başvurunuzu yapın yoksa fırsat kaçabilir….

Yapılandırma yasası milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirmesini sağlarken yüzbinlerce sigortalıya da emeklilik yolunu açtı. Üstelik parası olmayanlara kamu bankaları vasıtasıyla borçlarını ödeme kolaylığı getirildi. Bir yandan da Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya etme yolunu açtı. Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'lu emeklilik fırsatı elde ederken, bu imkanlarla emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı olanlara da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi sağlandı. Bu krediyi aynı zamanda doğum ve askerlik borçlanması yapması halinde emekli olacaklar da kullanabilecek. Bu şekilde nakit imkanı olmadığı için borçlanamayan ve gün satın alamayanlar kolayca emekli olabilecek.



NASIL YARARLANILACAK?



Krediden, borcunu ödemesi durumunda emekli aylığı bağlanacak sigortalılar yararlanıyor. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce 30 Eylül'e kadar sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.

KİMLER KREDİ ALABİLİR



- Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,



- Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yani SSK'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,



- Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,



- Hizmet borçlanması nedeniyle (doğum ve askerlik, yurtdışı borçlanması gibi) yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,



- Geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen Bağ-Kur'lular.



KREDİ ALAN NE ÖDEYECEK?



Kredi tutarı Taksit Toplam ödeme



10.000 383,56 13.808,16



15.000 575,34 20.712,24



20.000 767,12 27.616,32



25.000 958,90 34.520,40



30.000 1.150,69 41.424,84



35.000 1.342,47 48.328,92



40.000 1.534,25 55.233,00



45.000 1.726,03 62.137,08



50.000 1.917,81 69.041,16



75.000 2.876,71 103.561,56



100.000 3.835,62 138.082,32

BİR BAKIŞTA YAPILANDIRMA



Hangi borçlar kapsamda?

*Vergi ve prim borçları

*Trafik cezası dahil tüm idari para cezaları

*Belediyelere olan borçlar

*Oda ve borsalara olan aidat borçları

*KYK borçları



Nasıl hesaplanacak?

*Borçların gecikme faizleri silinecek

*Anaparaya enflasyon farkı eklenecek

*Taksit isteyene 18 taksit 36 ay vade yapılacak

*Peşin ödeyenden enflasyon farkının yüzde 90'ı alınmayacak



VATANDAŞA YOL HARİTASI



*Borç kapsamı: 30 Nisan 2021 ve öncesi

*Başvuru son tarih: 30 Eylül 2021

*GSS için borç ödeme: 31 Aralık 2021

*Gelir testi için son tarih: 30 Kasım 2021



EK AVANTAJLAR



*Kredi ile emeklilik fırsatı

*İhyada eski fiyat avantajı

*GSS'de borç sildirme

*Muayenede faizden kurtulma.

*Sicil affıyla temiz sayfa



KREDİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI



Kimler alabiliyor?

- Borcu ödediğinde 4/A'dan ya da 4/B'den emekli olabilecekler

- Ek-5 ve Ek-6 kapsamında

- Durdurulan hizmetleri ihya edecekler

- Borçlanma ile emekli olacaklar



KAÇ LİRA ÖDENECEK



Süre Borçlanma tutarı (TL) Kredi taksiti Toplam ödeme

Askerlik (18 aylık) 20,606 790,37 28.453,32



Doğum (24 aylık) 27.475 1.053,84 37.938,24

BORÇLARDAN BAŞVURUSUZ KURTULUN

Yapılandırmada bir başka avantaj ise Bağ-kur borcu olanlar için bulunuyor. Bağ-Kur borçluları bu borçlarını isterlerse ödeyip emekli olabilirken isterlerse hiç başvuru yapmadan tüm günlerini sildirebilecek. Geçmişte işyeri açmış, ya da şirket ortağı olmuş ve vergi mükellefliği dolayısıyla Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmuş vatandaşlar birikmiş borçlarından kurtulabilecek. Bu vatandaşlar eğer geçmiş günlerine şimdi ihtiyaç duymuyorlarsa yapılandırmaya başvurmadan borçlardan kurtulabilecek. Bağ-Kur borçluları yapılandırmaya başvurmazlarsa geçmiş borçları4 otomatik olarak silinecek ve günleri de dondurulacak. Böylece hem borçtan kurtulacaklar hem de geçmiş günleri yok olmayacak. İleride emeklilik dönemleri geldiğinde dondurulan bu günlerini satın alarak yani yasal adıyla günlerini ihya ederek tekrar kullanabilecekler.