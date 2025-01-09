Emekliye yeni maaş rehberi

Enflasyon artışları hesaplanarak e-devlete yüklendi. Belirlenen yeni taban maaş da uygulanacak. Peki maaşlara nasıl yansıtılacak, dul ve yetimler nasıl yararlanacak? İşte tüm soruların cevapları...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamının ardından en düşük emekli aylığı da belirlendi. Yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon hem maaşlara hem de taban aylıklara eklenecek. Peki bu hesaplama nasıl yapılacak? Kimler hangi maaşı alacak? E-Devlet'teki yeni rakamlar nasıl okunacak?

Emeklilerin maaş artışları nasıl yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 oranında enflasyon artışı alırken Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 oranında artış alacak. Bu oranlarda bir değişiklik olmadığı takdirde ocak aylıklarına eklenecek.

En düşük emekli aylığı kaç lira oldu?

Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılarak 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Yasal düzenleme sırasında bir değişiklik olmaz ise taban maaş temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak.

Bu rakam değişir mi?

En düşük emekli maaşı enflasyon oranında artırıldı. Ancak bu konuda bir yasal düzenleme TBMM'de görüşülecek. Bu görüşme sırasında rakam değişikliği olabilir. Son rakam yasa ile kesinleşecek.

Kimler 14.469 TL aylık alacak?

Net maaşlarına yapılacak enflasyon artışı ve ek ödemeden sonra aylıkları daha düşük olan tüm emeklilere seyyanen ödeme yapılarak 14.469 TL hesaplarına yatırılacak.

Yeni maaşlar ne zaman ödenecek?

Enflasyon artışı ile belirlenecek yeni emekli aylıkları Ocak ayı ile birlikte ödenmeye başlayacak. Emekliler, dul ve yetimlerden SSK'lılar 17-26 Ocak, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Taban maaş artışı ise yasa sonrası gerçekleşecek. Yasa maaş gününe yetişmez ise bu emekliler 12.500 TL alacak, daha sonra farklar kendilerine ödenecek.

Kök aylık nasıl bulunacak?

E-devlet sisteminde emekli ödeme bilgileri ya da emekli maaş bilgileri kısımlarında net maaş ve ek ödeme tutarlarınızı ayrı ayrı görebilirsiniz.

Taban maaş hesabı nasıl yapılacak?

Emeklilerin yeni ödemeleri hesaplanırken, öncelikle Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 15.75 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak.



ÖRNEK HESAPLAMA



11 bin lira net maaşı olan bir emeklinin hesabı nasıl olacak?

Aralık ayı kök aylığı 11 bin lira olan bir emekli, 440 lira (11 bin TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve bin 60 lira tutarında hazine desteği ile 12 bin 500 lira alıyordu. Şimdi hesabı şöyle yapılacak:

DUL VE YETİME HİSSE HESABI



Taban maaş dul ve yetimlere nasıl uygulanıyor?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 15.75 zam eklenecek. 14 bin 669 lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.

26 İLE ÇARP MAAŞINI ÖĞREN



Yeni maaşlar için e-devlete yüklenen rakam nasıl hesaplanıyor?

SGK, yeni aylıkları hesapladı. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 15.75 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Bu rakamı 25 ile çarparsanız yeni kök aylığı 26 ile çarparsanız ek ödemeli aylığı görebilirsiniz.

❱ 1. ADIM: e-devlete girip emekli bölümünü açın.

❱ 2. ADIM: Emekli ödeme bilgilerini açın..

❱ 3. ADIM: Ek ödeme rakamına bakın.

❱ 4. ADIM: 25 ile çarpın net maaş çıksın.

❱ 5. ADIM: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin.