Emekliye yeni ikramiye

Ocak ayında maaşları artan milyonlarca emekli için yılın ilk bayram ikramiyesi süreci başladı. Ödemeler mart ayında yapılacak. Çalışma Bakanı Işıkhan, artışla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yeni rakam kaç lira olacak? Emeklilik başvurusu yapanlar alabilecek mi? İşte tüm soruların cevabı ve ikramiye rehberi...

Milyonlarca emekli ve dul yetim maaşı ödenenler ocak ayında enflasyon açıklanmasıyla birlikte maaş artışı aldı. Yüzde 15.75 oranında enflasyon artışı yapılmış yeni maaşlar da hesaplara yatırıldı. Ardından taban maaş da enflasyon oranı kadar artırılarak farklar hak sahiplerine ödendi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yılın ilk ikramiyesi için süreç başladı. Yeni rakamın kaç lira olacağı ve nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda bir çalışma yapacaklarını söyledi. Hesap nasıl yapılacak, ikramiye kaç lira olabilir? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...

Kimler ikrâmiye alıyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.

İkramiye maaşa göre mi ödeniyor?

Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.

İkramiye ne zaman veriliyor?

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranında artışlar ikrâmiye 3 bin liraya çıkartılmıştı. Böylece iki bayramda toplam ödeme 6 bin lira olarak ödendi. Şu anda bu rakam geçerli. Ancak artırılması gündemde.

İkramiye bu yıl değişecek mi?

3 bin lira olan emekli ikramiyesinin bu yıl değişmesi bekleniyor. Ancak bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki haftalarda eğer bir karar alınırsa artış için yasal düzenleme yapılması gerekecek. Düzenleme TBMM'den geçip kanunlaştıktan sonra uygulamaya konulacak.

Dul ve yetimlerde oran nasıl uygulanıyor?

Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. İkramiyeler de bu oranlarda ödeniyor.

Çift maaşı olanlar nasıl ikramiye alacak?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ikramiye ödeniyor.



ÜÇ FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR

OCAK ARTIŞI FORMÜLÜ

OCAK ayı maaş artış oranında yani 6 aylık enflasyon kadar artırılabilir. Yüzde 15.75 oranında yapılacak bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL'ye çıkabilir. Yukarı doğru bir yuvarlama ile 3.500 TL rakamı ortaya çıkacaktır. Böylece toplam ikramiye 7 bin lirayı bulabilir.

YILLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru yuvarlama yapıldığında 4.500 TL rakamı ortaya çıkıyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor.

YÜZDE 50 ARTIŞ FORMÜLÜ

Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış söz konusu olabilir. Bu durumda da yine 4.500 TL rakamı ortaya çıkarken toplam ödeme 9 bin liraya ulaşıyor. Seyyanen ödemeyle 5 bin lira yapılıp 10 bin lira ödenmesi de söz konusu.