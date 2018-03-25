ERHAN AFYONCU

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Tufan Gündüz "Kuran ve Kılıç, Türkler Nasıl Müslüman Oldu?" isimli son kitabında Müslüman olmamızın hikayesini ele alıyor.

Gündüz, "Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldular? Yoksa Allah'ın hidayetiyle mi?, Ya da bu ikisinin dışında bir kültür değişmesi mi yaşandı?, Satuk Buğra Han mı İslam'ın öncüsüydü? Yoksa Deli Dumrul mu?, Kuteybe b.Müslim mi başarılıydı, yoksa Sulu Kağan mı?" gibi sorularla meseleyi ele alırsak, bu soruların tarihi olayları değerlendirme imkanını ortadan kaldırdığını söylüyor.

Kitapta Türkler'in İslamiyet'e girişini, genel tartışmaların uzağında tarihi olayları eğip bükmeden, tarihte intikam veya rekabet sahası yaratmadan anlatılıyor.

Tufan Gündüz eserinde Türkler'in Müslüman olmasının birkaç asra dayandığını ve birçok Türk boyunun Araplar'ı hiç görmeden diğer Türk boylarının tesiriyle Müslüman olduğunu anlatıyor.

Eserde kılıç zoruyla Müslüman olmak iddiası, bir kurgudan ibaret olduğu ve Türkler ile İslamlığı birbirine yakıştırmamaktan kaynaklandığı neticesine varılıyor.

Yazar, Türkler'in İslam ile müşerref olması onlara yeni bir dinamizm kazandırdığı ve Gazneli Mahmutlar, Alparslanlar, Süleyman Şah, Osman Gaziler, Nurettin Zengiler, Kılıç Arslanlar, Fatihler, Timurlar, Kanuniler'in sadece birer Türk hakanı olmakla kalmadığını, İslam'ın sesini en uzak diyarlara kadar taşıdıklarını ifade ediyor. Türkler'in İslâmiyeti benimsemesi tarih nehrinin yeni yataklarını meydana çıkarmış ve İslamiyet Türkler'le Balkanlar'a ve Orta Avrupa'ya yayılmıştır.