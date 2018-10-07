ERHAN AFYONCU

Türkler gibi Asya’dan gelen Turanî bir kavim olan Macarlar ile Osmanlılar asırlarca mücadele ettiler. Ancak Macarlar’ın Avusturya hakimiyetine girmesinden sonra ise Osmanlılar Macarlar’ı destekleyip savaşı göze alarak Macar mültecileri ülkelerinde misafir ettiler

1389'daki I. Kosova zaferi neticesinde Tuna Nehri'nin güneyindeki Balkan bölgesinde direnebilecek bir kuvvet kalmamıştı. Güneydoğu Avrupa'da bu dönemde ayaktaki tek güçlü devlet ise Macaristan'dı.

Sonraki yıllarda Yıldırım Bâyezid'in İstanbul'u kuşatması üzerine Avrupa'da Haçlı seferi fikri ortaya çıktı. Macar Kralı Sigismund, Osmanlılar'ın Tuna boylarına kadar ilerlemesi ve Macaristan'ı tehdit eder bir hâle gelmeleri üzerine Haçlı seferi fikrine dört elle sarıldı. Osmanlı topraklarına giren Haçlılar 25 Eylül 1396'da Niğbolu Kalesi önünde Osmanlı kuvvetleriyle muharebeye girdiler. Osmanlılar'ın kazandığı zafer sonrasında Macar Kralı canını zor kurtardı.



TOPLADIĞINDAN FAZLASINI HARCADI

Sonraki yıllarda Osmanlılar ile Macarlar arasında Balkanlar üzerinde uzun sürecek bir hakimiyet mücadelesi başladı. Macarlar zaman zaman galip geldiler. Ancak 1444 Varna Meydan Muharebesi bir dönüm noktası oldu. Dört yıl sonra II. Kosova Savaşı'nda (1448) Macarlar'a bir darbe daha vuruldu. Fatih ve II. Bâyezid dönemlerinde Macarlar'la mücadele devam etti. Macarlar bu yıllarda Belgrad'a hakim oldular. Kanunî tahta çıkınca ilk olarak 1521'de Belgrad'ı fethetti.

Ardından 1526'da Mohaç'ta Macarlar'a büyük bir darbe vurdu ve Macaristan tarihe karıştı. Bu muharebeden sonra Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında Macaristan'a kimin hakim olacağı konusunda bitip tükenmek bilmeyen savaşlar başladı.

Osmanlı yönetimi hakimiyetinde kalan Macar topraklarının kendi vatanının bir parçası olarak gördü. 1558-1560 yılları arasında Osmanlı hakimiyetindeki Macaristan üzerine bir araştırma yapan Macar tarihçi Kaldy Nagy, bu yıllara ait bütçeleri incelediğinde ilginç sonuçlarla karşılaşmıştır.

1558-1560 yılları arasında Macaristan'dan 6 milyon akçe vergi toplayan Osmanlılar aynı dönemde bu ülkeye 23 milyon akçe harcamışlardı.



MACARLAR'A OSMANLI DESTEĞİ

Avusturya hakimiyetinde kalan Macar topraklarındaki Macarlar zaman zaman isyan edip Osmanlı Devleti'nden yardım istediler. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Protestan Macarların lideri Tökeli İmre'ye yardım edilmesini emrini verince Budin Beylerbeyi, Avusturyalılar'ın elinde bulunan Orta Macar (Kuzey Macaristan) topraklarının bir kısmını alarak, Tökeli İmre'ye verdi. Osmanlı İmparatorluğu Tökeli'yi Orta Macar Kralı olarak tanıdı.

Daha sonra bu hadiseden dolayı Avusturya üzerine sefere çıktı. Ancak 1683'teki II. Viyana kuşatmasında başarısız olması Macarlar'ın bağımsız olmasını engelledi. Viyana bozgununun bir türlü önlenememesi sonucu Osmanlılar ellerindeki Macar topraklarını da kaybettiler.

1715-1718 savaşları döneminde Avusturya'ya karşı mücadele eden Macarlar'ın lideri II. Rakoczi Ferenc'e de yardım edildi. Ancak Avusturya'nın yine galip gelmesi üzerine Macarlar Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar.

Rakoczi Ferenc, Tekirdağ'da yaşadı.

Osmanlı yönetimi 1736-1739 savaşları sırasında, Osmanlılar'a sığınan Rakoczi Ferenc'in oğlu Joseph'i Erdel Kralı yaparak, Vidin'e gönderdi. Ancak onun cephede ölmesi bu teşebbüsü önledi.