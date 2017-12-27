FAHRETTİN ALTUN

15 Temmuz 2016'da bu millet bir destan yazdı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık sergiledi. O günlerde şunu söylemiştik. Bundan sonra Türkiye siyaseti 15 Temmuz destanına, 15 Temmuz mirasına sahip çıkanlarla, bu destanı unutturmaya, bu mirası kirletmeye çalışanlar arasındaki mücadeleden ibaret olacak.

Eksik söylemişiz. Mücadele, 15 Temmuz'da darbe görünümlü işgal planını boşa çıkaranlarla, darbecileri haklılaştırmaya, onları savunmaya çalışanlar arasında.

Mücadele, 15 Temmuz'da darbecilere, işgalcilere geçit vermeyen milletin temsilcileriyle, ATM'lere koşan, benzincilere üşüşen, marketleri yağmalayan güruhun temsilcileri arasında.

Mücadele, milletin ve devletin bekasından yana olanlarla, FETÖ'nün devamından yana olanlar arasında.

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