FAHRETTİN ALTUN

ABD Başkanı Trump'ın iki hafta önce açıkladığı ulusal güvenlik belgesinde İran'ın adı tam 17 kez geçiyor. Söz konusu belgede İran'la ilgili dikkat çekici vurgular şunlar:

"İran, bölgeyi istikrarsızlaştırıyor, ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor, kendi halkına zulmediyor.

İran, terörist gruplara destek veriyor ve açıkça ABD'nin yıkılması için çağrı yapıyor.

İran günden güne daha etkin balistik füzeler yapıyor ve nükleer silah üretimi konusundaki kapasitesini artırıyor.

İran'ın son dönemdeki yayılmacılığı çökmüş devletler, cihadçı ideoloji, sosyo-ekonomik durgunluk ve bölgesel rekabetle birlikte Ortadoğu'yu allak bullak ediyor."

Bu belgede ayrıca ABD'nin Kuzey Kore ve İran'dan gelebilecek tehditlere karşı füze savunma programını güçlendirmesi gerektiği de vurgulanıyor. Yine belgede dikkat çekici bir diğer husus, Lübnan Hizbullahının İran destekli bir terör örgütü olarak ifadelendirilmesi. Genel olarak bakıldığında Trump'ın açıkladığı ulusal güvenlik belgesinde ABD'nin üç temel tehditle yüz yüze olduğu ifade ediliyor. "Çin ve Rusya gibi revizyonist güçler, İran ve K. Kore gibi haydut devletler ve cihadçı terör örgütleri başta olmak üzere ulus-ötesi tehdit şebekeleri."

***

***