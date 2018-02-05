FAHRETTİN ALTUN

Ne diyoruz hep... CHP'de siyasi mücadele genel başkanlık koltuğu için yapılır... İktidar olmak için değil... O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmemiz gerekir. Kılıçdaroğlu bir kez daha genel başkan koltuğuna kuruldu.

8 senedir o koltukta oturuyor Kılıçdaroğlu. 8 senede 8 seçim kaybetmesine aldırmamak lazım. Sonuçta o bir şampiyon! Önemli olan parti genel başkanlığı!

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