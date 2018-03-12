FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta yaptığı konuşmanın ne denli önemli olduğu günden güne daha iyi anlaşılıyor. O konuşma bu ülkede yerli ve milli siyaset adına bir dönüm noktası, hayati bir kazanımdır. Gelişigüzel yapılmış bir konuşma değil, üzerine düşünülmüş, iyi tasarlanmış bir konuşma.

Evet bunu o konuşmaya gelen bütün tepkiler üzerine söylüyorum. Konuşma bazı mahfillerde büyük tepkiyle karşılandı. Bu tepkinin teolojik gerekçelerle verildiği gibi bir hava oluşturuldu.

***

***