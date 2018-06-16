FAHRETTİN ALTUN

Son 10 yılda dünyanın çehresi öyle bir değişti ki. Bu 10 yılda dünya bir yandan büyük bir ekonomi krizle cedelleşti. Öte yandan 1945 sonrasında alışageldiğimiz uluslararası düzen tarumar oldu.

Ezberler bozuldu, söylemler şaştı.

Bu 10 yıllık süreç Türkiye için atılımlarla dolu bir dönem oldu.

Türkiye'nin kabuğunu kırdığı, bölgesel bir güce dönüştüğü bir dönem... Bütün baskı ve engellemelere rağmen Türkiye bunu başardı.

Bakın 2007-2017 arasında dünya yüzeyine baktığımızda farklı ülkelerde hayata geçen 10 dev proje olduğunu görüyoruz.

Ne var ki bunlardan 6'sını sadece tek bir ülke hayata geçirmiş.

O ülke hangi ülke? O ülke Türkiye!

Evet son 10 yılda dünyada yapılan 10 mega projenin 6'sını Türkiye yapmış. Biz yapmışız. Milletdevlet birlikteliğiyle hayata geçen, bize, çocuklarımıza, torunlarımıza hizmet edecek projeler bunlar.

Yavuz Selim Köprüsü!

Osmangazi Köprüsü!

Marmaray!

Avrasya Tüneli!

Çanakkale Köprüsü!

Ve tabii ki 3. Havalimanı!

Gezi kalkışmasıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle engellenmek istenenler işte bu büyük projelerdi. Ket vurulmak istenen bu ülkenin müreffeh bir ülke olma idealiydi. Şükürler olsun ki bu ülkeyi bu yoldan geri çeviremediler.

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