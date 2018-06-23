FAHRETTİN ALTUN

Yarın sandığa gidiyoruz.

Sandıkta vereceğiz kararımızı.

Sandıkla söyleyeceğiz sözümüzü.

Sandığı küçümseyenlere, sandık demokrasisi diye oyumuzu hor görenlere inat yapacağız bunu.

Millet neye karar verirse o olacak.

Maşeri vicdan bir kez daha gösterecek kendini.

Sandık konuşacak, milletin iradesi eğriyi doğruyu ortaya koyacak.

Devlet düşmanları ne diyor?

Oyunuzu verirken aklınıza Abdullah Öcalan gelsin diyor.

Gelecek merak etmeyin.

Abdullah Öcalan da gelecek, Fetullah Gülen de gelecek.

Sadece bu teröristler gelmeyecek.

Onlara kol kanat geren efendileri de gelecek.

Gezi kalkışması gelecek.

17-25 Aralık kumpası gelecek.

6-8 Ekim katliamları gelecek.

15 Temmuz darbe görünümlü işgal girişimi gelecek.

Terör saldırıları gelecek.

Finansal darbe teşebbüsleri gelecek.

Gelecek ve öyle karar verecekler.

Ve fakat PKK'yı, FETÖ'yü destekleyen partilere, onların adaylarına değil, bu terör örgütleriyle mücadele edenleri destekleyecek.

Bu ülkede kim terörü bitirme noktasına getirdiyse millet onu takdir edecek.

16 yıldır kendisine kim hizmetkâr olduysa ona omuz verecek.

Onun arkasından gidecek.

Yılmayacak, usanmayacak...

Bu millet sandığa gittiğinde aklına başka şeyler de gelecek.

Bir yandan yapılanlar, başarılanlar gelecek.

Ekonomimizin nasıl kat be kat büyüdüğü gelecek.

IMF'den kurtuluşumuz, Batılı baronlardan özgürleşmemiz gelecek.

Dünyada nasıl sözü dinlenen bir ülkeye dönüştüğümüz gelecek.

Küresel adaletsizliklere karşı yükselttiğimiz sesler gelecek.

Bölgemizde nasıl düzen kurduğumuz gelecek.

Başörtüsü zulmünün, dindarlara yapılan işkencelerin nasıl son bulduğu gelecek.

Yasakçı zihniyetin, vesayet aygıtlarının nasıl tasfiye edildiği gelecek.

Ayrıca bu milletin özgürlük mücadelesine kimlerin omuz verdiği gelecek.

Kimlerin dik durduğu, kimlerin düşmanla işbirliği yaptığı hatırlanacak.

Milletiyle, kültürüyle, geçmişiyle, geleceğiyle barışık yöneticilerin bu millet için ne denli büyük bir imkân olduğu bir kez daha idrak edilecek.

Evet bütün bunlar ve daha nice olumlu husus gelecek akıllara.

Öte yanda ellerini ovuşturup bekleyen, talan, yağma ve yıkım için sabırsızlanan güruh da gelecek akıllara.

Ha bir de yarım kalmaması gereken işler gelecek.

Küresel güç olma hedefimiz gelecek mesela.

Bu millet bu akılla bu ruhla oy verecek.

Ve inşallah bu millet kahir ekseriyeti itibariyle Erdoğan diyecek.

Bütün bunlardan dolayı AK Parti diyecek.

Güçlü lider, güçlü meclis, güçlü Türkiye diyecek.

İstikrar diyecek, huzur diyecek, barış diyecek, istiklal diyecek, istikbal diyecek...

Sonu güzel olacak inşallah.

Millet ne derse o olacak...