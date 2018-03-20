Birbirinin kopyası hikayeler, bir diziden diğerine zıplayan aynı yüzler, iyi başlayıp sonra kendini tekrar eden senaryolar ve günü kurtarmaya yönelik özensiz uyarlamalarla bezeli yerli dizilerden sıkıldıysanız, size önemli bir alternatif sunacağım: A2 kanalı...

A2; üç haftadır mükemmel bir uygulama başlatarak, dünyada ses getiren yabancı dizileri yayınlamaya başladı.

'Leathal Weapon', 'White Collar', 'Taken' ve 'Rush Hour' gibi dünyayı ekrana kilitleyen diziler şimdi Türkçe seslendirmeleriyle a2 kanalında izleyicisiyle buluşuyor.

Mel Gibson ve Danny Glover'ın başrolünü paylaştığı 1987 tarihli aynı isimli filmden uyarlanan 'Lethal Weapon', kalbi tekleyen detektif 'Murtaugh'un hayatındaki tüm stresi kaldırmaya çalışmasını anlatıyor.

Ama dedektifimize bu değişiminde ne suçlular, ne de ortağı 'Riggs' yardımcı oluyor.

Aksiyona meraklıysanız, nefes kesen sahneler karşısında dört köşe olacağınızı şimdiden garanti ederim.

Başrollerinde Daniel Wayans, Clayne Crawford, Keesha Sharp ve Jordana Brewster'in yer aldığı dizi, pazar geceleri 21.00'de yayınlanıyor.

'White Collar' ise, yıllardır adeta kedi fare oyunu oynayan bir dolandırıcı ile bir FBI ajanının alışılmadık iş birliğini anlatıyor.

Mati Borner, Tiffani Thiessen, Tim DeKay ve Willie Garson'un başrollerini paylaştığı dizi cuma geceleri 23.45'de ekrana geliyor.

Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı film serisinin uyarlaması olan 'Taken' dizisi ise, Bryan Mills'in evlenmeden ve çocuk sahibi olmadan önceki sıra dışı hayatını ve yeteneklerini nasıl kazandığını anlatıyor. Clive Standen, Gaius Charles ve Michael Irby'nin rol aldığı dizi, cumartesi tam gece yarısında (24.00) a2 ekranlarına geliyor.

Rush Hour' ise, Jackie Chan ile Chris Tucker'ın başrolde yer aldığı 'Bitirim İkili' film serisinin farklı bir oyuncu kadrosuyla televizyona uyarlanmış hali. Hong Kong polis departmanının başarılı elemanlarından 'Dedektif Lee' ile Amerikan polisi 'James Carter'ın talihsizliklerle dolu maceraları, komedi ile aksiyonu bir arada görmek isteyen milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturuyor.

Justin Hires, Jon Foo ve Almese Garcia'nın başrolleri üstlendiği dizi cumartesi geceleri 22.45'de yayınlanıyor.

Yalnız, uyarmadı demeyin; bu diziler bağımlılık yapıyor.

Yıllardır izlediğiniz yerli diziler ya da yarışmalarla vedalaşmayı göze alamıyorsanız, bunlara hiç yaklaşmayın derim...

(A2 kanalı; Digitürk, Tivibu, Teledünya Turkcell TV platformlarından ve TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz Symbol Rate: 27500 FEC: 5/6 Pol: H (Yatay) ayarlarıyla izlenebiliyor.)