Show TV'deki 'Çukur', en çok ilgi gören ama bunun yanında en fazla eleştirilen dizilerden biri.

Okurumuz Mehmet Kuzu da son bölümde yaşananları mercek altına almış:

"Yüksel Bey iyi günler.

Dün akşam 'Çukur' dizisini izlerken gördüğüm mantıksızlıkları yazmak istedim.

Son bölüm sürükleyiciydi.

Fakat aklıma takılan bazı yerler var. 'Elvis'in adamları, 'Koçovalı' kadınlarını kaçırmaya geldiklerinde sadece kapıdaki iki adamı indirmeleri yetti.

Arabalarını rahatça içeri soktular.

Yahu, koskoca 'Koçovalılar'ın evi sadece iki korumayla mı korunuyor?

'Çukur'da kuş uçsa mahallelinin haberi olmuyor mu? Bir de o ev dışarıdan korunmaz mı? Araba takip edilmez mi? Nasıl bu adamlar rahatça kadınları alıp çıkıyorlar? Daha önce de 'Kumburgazlı Serdar'ın adamları rahatça içeri girmişlerdi.

'Yamaç', o olaydan sonra neden önlem almamış?

'Bu adamlar rahatça girdiler, daha fazla adam koyayım' demez mi? 'Aliço'nun ellerinin tüfeği eline alınca düzelmesine, 'Çukur'da meşalelerle haberleşilmesine, hatta 'Medet'in elinde silahla mahallede serbestçe gezmesine 'Neyse, bir şey olmaz, düzeltirler' dedik ama bu kadarına da pes artık!