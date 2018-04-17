İnternet sitelerine düşen haberi hiç ciddiye almadım.

Hatta gülerek okudum.

Haber şöyleydi:

'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin 115'inci bölümünde tarihte de var olan 'Saadettin Köpek' karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, 'Köpek'e pusu kurmak için hem telefonla arayarak, hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi. Taleplerin artması üzerine, belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada 'Kıymetli yiğidolar.

'Diriliş' dizisinin 115'inci bölümünde 'Saadettin Köpek'in Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir.

Çılgın Sivaslı Alpler; lütfen senaryoya müdahale etmeyelim' denildi.

Evet, dizileri, filmleri izlemekle yetinmeyip gerçekmiş gibi 'yaşamakla' da ünlüyüz.

Erol Taş'ın Sultanahmet'teki kahvehanesinin taşlandığı yıllardan bu yana yaşadıklarımız ortada. Alışveriş merkezinde dizi karakterini canlandıran oyuncunun cebine gizlice 'Karın seni yeğeninle aldatıyor' mesajı bırakanlar da, mafya karakterinin öldürülmesinin ardından topluca gıyabi cenaze namazı kılanlar da içimizden çıktı. Ama henüz dönem dizisinde yer alan 'tarihi' karakter şehre geliyor diye pusu kuracak kadar delirdiğimizi sanmıyorum.

Belli ki benim güzel Sivaslı hemşehrilerim biraz eğlenmek istemiş ya da bazı internet trolleri, Sivaslıları küçük düşürmek için klavyeye davranmış.

Asıl vahim olan ise koca belediyenin bu şakayı ciddiye alıp resmi açıklama yapması!