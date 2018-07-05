?Turkuvaz Medya grubu, bu aydan da birinci çıktı ya, artık bu markaya karada ölüm yok!

Kantar Medya'nın Haziran ayıyla ilgili reyting ölçümleri; Turkuvaz bünyesinde yer alan atv, a Haber ve a Spor'un rakiplerini açık ara geride bıraktığını söylüyordu. Bu üç kanal, aylardır olduğu gibi Haziran'da da kendi kulvarlarında birinciliği kimseye bırakmadı. Peki, Haziran ayının özelliği neydi?

Haziran; neredeyse tüm finallerin bir araya geldiği, televizyon açısından hem bereketli, hem de rekabete en açık aydı. Türkiye'nin seçimlere kilitlendiği bu özel ayda, bir haber kanalını 'tartışmasız' zirveye taşımak kolay iş değildi. Herkes siyasetle ilgili en özel haberleri, araştırmaları, anketleri, tartışma programlarını, seçim gecesi yayınlarını ekrana sürüp topunu tüfeğini ateşlerken; bunca güçlü rakibi geride bırakıp ipi göğüslemek öyle her babayiğidin harcı değildi. A Haber bunu başardı.

Haziran, aynı zamanda tüm popüler dizi ve programların final yaptığı aydı. Özellikle dizi meraklıları, final ve sezon finali bölümleri için neredeyse burunlarını ekrana yasladılar. Rekabetin böylesine tavan yaptığı, Dünya Kupası'nın açık kanaldan (TRT 1) yayınlandığı, 'Survivor' (TV8) gibi bir ekran fenomeninin finale koştuğu böylesine kritik bir son virajda atv'nin elde ettiği birincilik, gerçekten de 'yıldızlı' bir başarıydı.

Dedik ya; tüm sporseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası, spor kanalları arasında da müthiş bir rekabet yaratmıştı. Lig fırtınasının yerini alan kupa heyecanı ve takımların transfer haberleriyle ivmelenen spor haberciliğinde Haziran en kritik aydı. A Spor, bu müthiş rekabet dalgasının da üzerinde keyifle sörf yapmayı bildi ve rakiplerini birer birer geride bırakıp ipi göğüsledi.

Diyeceğim o ki; Haziran ayı, televizyonculuk açısından maraton içine yerleştirilmiş 110 engelli koşusu gibiydi. Bu ayı birinci bitiren kanalların 2018 yılını da zirvede tamamlayacaklarını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Turkuvaz'ı şimdiden kutlarım...