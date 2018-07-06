'Yaparsın Aşkım' yarışmacısı Dilek, eşiyle tanışmasını anlatıyordu: "Elini tutmak istedim, şiddetle çekerek 'Ben böyle şeylerden hoşlanmam' dedi. Ben de o anda 'Sana iki kına, bir düğün yaptırmazsam bana da Dilek demesinler' diye yemin ettim."