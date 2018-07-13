Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor'un ilginç anketlerini bu köşede zaman zaman sizlerle paylaşıyorum.

Platform bu kez de üyelerine 'Yaz günlerinde en abes görünen şey ne?' diye sordu. Ankette 'Plajlarda ya da Arnavut kaldırımlarında topuklu giyen kadınlar' cevabı yüzde 43 oy alarak yaz günü en abes görünen şey seçildi. 'Plaja makyajla gidenler' yüzde 32 oy aldı.

Onu 'Hava 40 dereceyken bile bir lahmacuna 50 lira verenler' yüzde 17 oy oranıyla takip etti.

'Güneş batmadan alkol kovasına düşenler' ise, yüzde 8 oy alarak dördüncü oldu.

Belli ki bu liste, sosyetenin takıldığı lüks 'beach'ler için yapılmış. Bu anketin verdiği ilhamla ben de kendi 'halk plajı' listemi hazırladım:

1- Güneş kremi pahalı olduğundan, 'yanık sonrası' için yoğurt kovası taşımak.

2- Hanımı ya da kayınvalideyi romatizmaya karşı kuma gömüp gönül rahatlığıyla rönt'e yatmak.

3- 'Bak sana dipten kum çıkartacağım' deyip hem su yutmak, hem çaresizce debelenmek.

4- Tek kişilik hasırlar yerine kumun üzerine tüm aileyi alacak 25 metrekarelik Bünyan halısı sermek.

5- Şapka yerine kafaya ıslak beyaz atlet sarmak.

6- Sürekli olarak dubaların 1 metre dışına çıkıp sonra geri dönerek cankurtaranı gıcık etmek.

7- Kumda ördek gibi paletle yürüyüp milletin gözüne, kulağına kum sıçratmak.

8- Şemsiye uçmasın diye yere bağlamak için en yakındaki kaldırım taşlarını sökmek.

9- Çocuğa suda gemi gibi yüzdürsün diye karpuz kabuğu vermek.

10- Önce beyaz taş toplayıp sonra eve götürmekten vazgeçerek, geride fil pisliği gibi öbekler bırakmak.