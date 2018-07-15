15 Temmuz'un ardından yüreğimden taşmıştı bu dizeler. Allah ömür verdiği sürece, Yakından Kumanda var oldukça, her yıl 15 Temmuz'da bu şiir bu sütunlarda yer alacak...
15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA
Niye şaşırdın bre gafil, tankın önüne yattım diye
Sandın ki ilk kurşunda uyacağım emrine
Unutma ki dikilen bendim yedi düvelin önüne
Anafartalar'da, Plevne'de ve dahi Malazgirt'te
Bu cesaret bana atalarımın yadıdır
15 Temmuz tarih değil, bir devrin adıdır
İmanımı zırh yaptım, al bayrağımı kefen
Düştüm istiklalimin peşine bir an bile düşünmeden
Hak dışında korkmam ne talimattan, ne emirden
İyi belle ki kılıcım en Halisdemir'den
İşte bu yüzdendir minnetim Olçok'lara
Vatanı bırakmadılar diye o hain alçaklara
Dilimdeki şehadet şerbetinin tadıdır
15 Temmuz tarih değil bir devrin adıdır