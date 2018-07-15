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YÜKSEL AYTUĞ
15 Temmuz 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Her yıl aynı duyguyla...

'un ardından yüreğimden taşmıştı bu dizeler. Allah ömür verdiği sürece, Yakından Kumanda var oldukça, her yıl 15 Temmuz'da bu şiir bu sütunlarda yer alacak...

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA

Niye şaşırdın bre gafil, tankın önüne yattım diye
Sandın ki ilk kurşunda uyacağım emrine

Unutma ki dikilen bendim yedi düvelin önüne
Anafartalar'da, Plevne'de ve dahi Malazgirt'te

Bu cesaret bana atalarımın yadıdır
15 Temmuz tarih değil, bir devrin adıdır

İmanımı zırh yaptım, al bayrağımı kefen
Düştüm istiklalimin peşine bir an bile düşünmeden

Hak dışında korkmam ne talimattan, ne emirden
İyi belle ki kılıcım en Halisdemir'den

İşte bu yüzdendir minnetim Olçok'lara
Vatanı bırakmadılar diye o hain alçaklara

Dilimdeki şehadet şerbetinin tadıdır
15 Temmuz tarih değil bir devrin adıdır

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