15 Temmuz'un ardından yüreğimden taşmıştı bu dizeler. Allah ömür verdiği sürece, Yakından Kumanda var oldukça, her yıl 15 Temmuz'da bu şiir bu sütunlarda yer alacak...



15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA



Niye şaşırdın bre gafil, tankın önüne yattım diye

Sandın ki ilk kurşunda uyacağım emrine



Unutma ki dikilen bendim yedi düvelin önüne

Anafartalar'da, Plevne'de ve dahi Malazgirt'te



Bu cesaret bana atalarımın yadıdır

15 Temmuz tarih değil, bir devrin adıdır



İmanımı zırh yaptım, al bayrağımı kefen

Düştüm istiklalimin peşine bir an bile düşünmeden



Hak dışında korkmam ne talimattan, ne emirden

İyi belle ki kılıcım en Halisdemir'den



İşte bu yüzdendir minnetim Olçok'lara

Vatanı bırakmadılar diye o hain alçaklara



Dilimdeki şehadet şerbetinin tadıdır

15 Temmuz tarih değil bir devrin adıdır