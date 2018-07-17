Özellikle ünlüler dünyasında aldatmalar aldı başını gidiyor. Sadece bir hafta içinde dört aldatma olayı gazetelere, magazin programlarına düştü. İçlerinde lezbiyen ilişki kuran karısından jet hızıyla boşanıp sonra velayet davası açan bile var. Aile mahkemeleri ise konusu ihanet olan boşanma davalarından geçilmiyor. Bu konudaki en ilginç istatistik ise bir araştırma şirketine ya da üniversiteye ait değil. Veriyi, FOX'un dizisi '4N1K İlk Aşk'tan aldım. Okulun müdürü, kendisini ihanetle suçlayan sevgilisine şöyle savunma yaptı: "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an dünya üzerinde 10 kişiden beşi sevgilisini fiziki olarak aldatıyor. 10 kişiden dokuzu sesli olarak aldatıyor. Her 100 kişiden 99'u aldatmıyor amma velakin aldatmayı düşünüyor, plan yapıyor. Ama bir kişi... Bütün bu hikayelerin içindeki bir kişi, aldatmıyor. O bir kişi benim işte..." Bir ilişkinin en doğal unsuru olan 'sadakat', erdemden sayılıyor. İnsanlar ellerinde kandil, o 'yüzde 1 kişiyi' arıyor. Vah ki ne vah...