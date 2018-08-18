15 Temmuz'un yıldönümünde bu köşede kaleme aldığım '15 Temmuz'un filmi neden yok?' başlıklı yazı büyük yankı uyandırdı ve ilgi gördü. Okurumuz Bünyamin Osmanoğlu bu konudaki duyarlılığımızı takdir ederken, dikkatimizi ise bu Sancaktepe Belediyesi'nin yaptığı özel bir çalışmaya çekiyor:

"Yüksel Abi, pazar günü köşeni okurken '15 Temmuz filmi nerede?' yazına sonuna kadar katıldım. Birçok yapımcı güzel bir şekilde bunu yapabilir. 'Kurtlar Vadisi Vatan'da Necati Şaşmaz farklı bir yönüyle anlattı ama başka da yapan olmadı. 'Uyanış' için bir şey diyemiyorum. Filmin yapımcısı malum örgütten içeri alındı, yani kandırıldık. Sizin bahsettiğiniz 'Derin Kaos' filmine baktım, güzel kadrosu var, çekim aşamasında ama inşallah iyi bir proje olur.

Sancaktepe Belediyesi bünyesinde İsmail Erdem'in yaptırdığı ülkemizin yedi bölgesinde yedi ünlü yönetmen ve sanatçılarla çekilen filmin iki dakikalık videosu ise sayfasında var. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben etkilendim ve hoşuma gitti. Güzel bir proje olacak gibime geliyor.

Buradan İsmail Erdem Başkan'a teşekkür ederim.

Göz atıp yorumunu beklerim üstat..."