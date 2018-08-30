Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı... Topraklarımıza göz diken emperyalist akbabaları topyekun kovaladığımız günün adı...

Şimdi size Malazgirt, Çaldıran, Anafartalar, Preveze desem, bu tarihi zaferleri anlatmaya koyulursunuz değil mi? Peki ya Koyun Adaları Deniz Zaferi desem?

Ya da Çeşme'nin tüm beach'lerini gözü kapalı bulan birine, sahilin bir karış açığında bir 'tarihin' yattığını söylesem?

Üzülmeyin, bilmemeniz sizin suçunuz değil. Osmanlı'nın tarihindeki en büyük deniz zaferlerinden biri olan Koyun Adaları Savaşı'ndan bihaber olmanız son derece doğal. Çünkü onu ne müfredattaki tarih kitaplarında gördünüz ne de geleneksel olarak her yıl kutlandığına şahit oldunuz.

Ege ve Akdeniz'e hakim olmak için büyük mücadele veren Osmanlı ve Venedik donanmalarını karşı karşıya getiren ve Çeşme yakınlarındaki Koyun Adası açıklarında yaşanan 9 Şubat 1695'teki büyük deniz savaşı, Osmanlı'nın kesin zaferi ve Venedik donanmasının büyük bölümünün imhası ile sonuçlanmıştı.

Türkiye'nin en önemli sualtı belgeselcilerinden Savaş Karakaş ve ekibi, yıllar sonra müthiş bir teknoloji kullanarak o batıkların yerini tespit etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izin ve T.C. Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan destek ile yürütülmekte olan Türkiye Batık Envanteri projesi kapsamında, 10 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak devam eden sualtı araştırmalarının üçüncü etabında önemli batıklara ulaşıldı.

Sualtı araştırmacısı Selçuk Kolay tarafından bulunarak yeri gösterilen 65 metre derinlikteki batıklara, özel karışım gazlar kullanılarak dalışlar gerçekleştirildi.

Digiturk beIN İZ kanalından Savaş Karakaş ve ekibinin sualtı belgeselini yaptığı çalışmalarda, ülkemiz karasularında bugüne kadar yapılan en derin batık araştırması gerçekleştirildi.

Tamamı Türk bilim insanları, eğitmen derin su dalgıçları, belgeselciler ve araştırmacılardan oluşan ekip, çalışmalarında Piri Reis araştırma gemisini kullandı. 65 metre derinlikte bulunan batıklar üzerine başarılı bir şekilde konumlandırılan araştırma gemisi ile, söz konusu batıkların dağılım alanı ve buluntular ayrıntılı bir şekilde incelendi. 130x100 cm. boyunda yaklaşık 300 kg. ağırlığında bir adet çan formlu eser çıkarılarak Çeşme Müzesi'ne teslim edildi.

İşte ekranlarda gıptayla izlediğimiz yabancı sualtı belgesellerine taş çıkartan bu müthiş yapım, bu akşam 23.00'de beIN İZ TV ekranlarında olacak.

Bu önemli zafer gününü daha iyi idrak etmek ve Mehmet Akif'in 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda' dizelerine bir kez daha hak vermek için ekran başında olmanızı tavsiye ederim.

(beIN İZ TV, Digitürk 182. kanaldan yayın yapıyor)