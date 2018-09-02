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YÜKSEL AYTUĞ
02 Eylül 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Yakalanacağını bilse...

Geçen hafta , açıldığı tarihten bu yana en ölümcül kazasını yaşadı. 'dan Ankara'ya giden bir kamyon, emniyet şeridinde park etmiş TIR'a arkadan çarptı. Kazada üç kişi yaşamını yitirdi. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Haber bültenlerinde, kamyonun 20 yaşındaki sürücüsünün ehliyeti olmadığı iddia edildi. Eğer doğruysa, buradan çıkarmamız gereken son derece önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Bir kişi, ehliyeti olmamasına rağmen koca kamyon ile Türkiye'nin en büyük iki kenti arasında yolculuk yapma 'cesaretini' kendinde buluyorsa, önemli bir eksiğimiz, ihmalimiz var demektir.
Bu 'cüret' şunu gösterir ki, denetim yetersizliği yüzünden 'yakalanmayacağından' emindir ya da yakalansa bile küçük bir ceza ile kurtulacağını bilir.
Bu kaza, Türkiye'de trafik kazalarının en önemli sebeplerinden birinin 'denetimsizlik ve cezaların hafifliği' olduğu gerçeğini en acı şekilde bir kez daha yüzümüze çarpmıştır.

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