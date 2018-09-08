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YÜKSEL AYTUĞ
08 Eylül 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

İclal Aydın eleştirisi

Okurlarımız zaman zaman dizilerdeki oyuncu performanslarını da değerlendiriyorlar.
Tabii ki onlar profesyonel eleştirmenler değil. Ancak ben bir oyuncu olsam, 'Acaba sıradan seyirciye nasıl görünüyorum?' sorusuna cevap olarak bu değerlendirmelere göz atarım.
Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Sefine Büyükşalvarcı da 'ın 1'de yayınlanan 'Ege'nin Hamsisi' dizisindeki oyunculuğunu mercek altına almış...
"Yüksel Bey merhabalar.
3 Eylül akşamı yayınlanan 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde 'Melahat Hanım'ı oynayan İclal Aydın niye o kadar kasıyor? Sanki zoraki rol yapıyor gibi. Ben İclal Hanım'ın birçok dizisini izledim, çok doğal oynardı.
Dizideki yan roller çok güzel oynuyor ve çok güzel konuşuyor, ancak ana rolleri paylaşan karakterler gerek Ege, gerek Karadeniz şivesi yapacağız diye çok kasıp yapmacık oynuyorlar. Üstelik bu rolleri oynayan oyuncular yıllarını bu mesleğe vermişler. Bence biraz daha şive çalışıp doğal oynamayı deneseler çok daha iyi bir iş ortaya çıkacak. Teşekkürler, iyi akşamlar..."

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