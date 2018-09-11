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YÜKSEL AYTUĞ
11 Eylül 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Yine kovuldu

Cuma günü kaleme aldığım 'Sinir et, şöhret ol' yazısının kahramanı, tv8'in 'MasterChef' yarışmasının bir türlü dizginlenemeyen yarışmacısı , bu hafta da hem yarışmacı arkadaşlarını, hem de jüri üyelerini delirtti. Daha önce katıldığı 'Yemekteyiz' yarışmasında sinir bozucu tavırlarıyla yarışmacıları isyan noktasına getiren Murat, en sonunda sunucu Onur Büyüktopçu tarafından kovulmuştu.
Murat, bu hafta da arkadaşlarına yapmadığını bırakmadı. Karşı takımın tezgahına gidip ortalığı karıştırdı.
Takım arkadaşının yaptığı tatlı tepsisini devirip Eslen adlı yarışmacının elini yaktı. Daha sonra da "Can güvenliğim yok, kendimi korumam lazım" diyerek arka cebinde merdane ile dolaşmaya başladı.
Finalde ise jüri üyesi Somer Sivrioğlu üç kez ikaz etmesine rağmen tabaklara dokunmaya devam edince bir süreliğine stüdyodan dışarı çıkartıldı.
Gelin görün ki, Murat'ın yaptıkları artık 'tatlı yaramazlıklar' olmaktan çıkıp yarışmanın şirazesinin kaymasına, diğer yarışmacıların yeteneklerinin gölgelenmesine yol açıyor. Bir yandan yarışmaya büyük renk ve dinamizm katan, aynı zamanda çok iyi bir aşçı olan Murat'ı yarışmada tutmak, diğer yandan adaleti ve kontrolü sağlamak jüri için gerçekten de çok zor olacak. Allah yardımcıları olsun...

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