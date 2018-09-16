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YÜKSEL AYTUĞ
16 Eylül 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

‘Bakın hanımlar...’

Haftanın stand up gösterisi Kayserili bir tavuk üreticisinden geldi. Ana haber bültenlerine düşen videoda, mizahi yönü hayli gelişmiş üretici, elinde tuttuğu biri büyük, biri son derece küçük iki yumurta ile kümesindeki tavukların karşısına geçip konuşmaya başladı:
"Bakın buraya hanımlar... Öyle gulu gulu yapmak filan yok, dinleyin. Bu büyük olan yumurtayı çıkaran arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ama bu diğeri ne ya? Aranızda bıldırcın kavminden göç edenler mi var? Ayıp oluyor hanımlar, lütfen yani..."
Hep söylerim, Anadolu'da ne Cem'ler, Şahan'lar, Ata'lar, Gülse'ler var diye... Yeter ki bir fırsatını bulup kendilerini gösterebilsinler. Allah da seni güldürsün Kayserili kardeşim. Bu sezon hiçbir komedi dizisinde bu kadar gülmemiştim vallahi...

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