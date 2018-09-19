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YÜKSEL AYTUĞ
19 Eylül 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Bana borçlusun BeIN Sports

BeIN Sports bünyesinde yayın yapan Lig TV'nin en eski üyelerinden biriyim.
Yıllardır aidatını düzenli ödeyen bir müşterileriyim.
Ancak kendimi yolunacak kaz gibi görüyorum. Şu anda salı sabahı saat 10.00 suları.
Akşam 22.00'de 'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynayacağı bir karşılaşma var. Ama maçın yayınlanıp yayınlanmayacağı hâlâ belli değil. BeIN Sports'un günlük yayın akışını veren enformasyon kanallarını açıyorum. Orada her gün karşılaşmaların saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacağı belirtilir. Bakıyorum, liste yok. Yerine kocaman bir logo duruyor.
Oysa sezon başında yayın ihalesini kazandıklarını, en az üç yıl boyunca Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacaklarını bas bas bağıran reklamlarla duyurmamışlar mıydı? Peki buna güvenerek üye olanların verdiği para ne olacak?
(Maçı son dakikada yayınlama kararı alsalar da isyanım bitmeyecek. Sporseverlere yaşattıkları bu zulüm yanlarına kar kalmamalı.)

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