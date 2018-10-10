Show Ana Haber sunucusu Ece Üner, çocuk bezlerindeki fahiş zam haberinin ardından ilginç bir yorumda bulundu: "Sanki altlarına altın serdik. Bu aralar altına yapan çocuk, gerçekten de 'altın'a yapmış oluyor!"
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