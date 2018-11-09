Atv'nin yeni sezondaki gurur kaynaklarından 'Sen Anlat Karadeniz'de, kadına şiddet haberleriyle örülü haftanın gündemine atıfta bulunan son derece anlamlı bir sahne vardı.

Zorla evlendirildiği adamdan yıllarca şiddet gören 'Nefes', yanlarına sığındığı Karadenizli ailenin mert ve korkusuz oğlu 'Tahir'in kollarında huzur ve mutluluğu bulmuştu.

Söz bir ara babasından açıldı. 'Nefes', "Babamla en son konuştuğumda 'Beni Vedat'a verme' diye bağırıyordum" dedi.

Sonra gözleri daldı, geçmişteki kötü anıları aklına geldi. 'Tahir'in kollarında kendini büyük bir güven içinde hissederken şöyle dedi: "Bir kadın; kocasından, ağabeyinden, babasından dayak yediğinde sırtında, kollarında, yüzünde izler olur. Ama o izler geçer, yani görünmez olur.

Oysa geçmemiştir, derine inmiştir, dışarıdan görünmüyordur.

O kadar derindedir ki, ancak 'içten' bir sarılma ile düzelebilir." Kıssadan hisse: Erkek şiddetine maruz kalan kadınlar, hayattan umudunu kesmemeli, erkekleri topyekun yargılamamalı.

Belki de mutluluk, ilerideki bir köşe başında onları bekliyordur. Kadın; eğer yüreğini sevgiye kapatırsa, asıl o zaman mağdur olur.

Eskiler boşuna dememişler, 'Soğuktan donanı buzla yuğalar' diye...

Sevgi her şeyin ilacıdır.