Geçen hafta dünya, iki Türk'ü konuştu. İlki, Çin'de yapılan bir sosyal deneyin kahramanıydı. Üstü başı dökülen bir evsiz kılığına giren oyuncu, Çin'deki restoranda sözde karnını doyurmak istedi. Parası olduğunu söylemesine rağmen garson, kılık kıyafetinden diğer müşterilerin rahatsız olacağını düşünerek onu restorandan dışarı atmaya kalktı. Duruma yan masadaki bir Türk müdahale etti. Önce, o garsona yaptığı konuşmayla hayat dersi verdi, sonra da adamı kendi masasına davet ederek ona pizza ısmarladı. Sipariş gelene kadar da kendi pizzasını onunla paylaştı. Türk'ün dünyaya verdiği müthiş ders, pek çok ülkede ana haber bültenlerine konu oldu.

İkinci kahramanımız ise Almanya'da ortaya çıktı.

Ancak bu kez son derece dramatik bir haberin konusu oldu. Türk genç, metro raylarının üzerine düşen evsiz adamı kurtarmak için onun yanına indi. Adamı perona çıkarttı ama o sırada gelen trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Önerim şudur: Türkiye'yi tanıtma fonundan, Çin'deki Türk işadamı Murat Telek'e ve Almanya'daki kahraman gencimiz Mustafa Alptuğ Sözen'in ailesine hatırı sayılır bir ödül verilsin. Çünkü milyonlarca lira harcasak bile bir hafta içinde Türkiye'yi ve Türk insanını bundan daha iyi kimse tanıtamazdı.