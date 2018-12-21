'Özel' logosunu sonuna kadar hak eden habere çarşamba sabahı atv'nin kahvaltı haberlerinde rastladım. Ekibin acar muhabirlerinden Sümeyye Yılancı, otel ve tur şirketlerinin yabancı turistlere ayrı, yerlilere ayrı fiyat uyguladıkları yolunda yıllardır süregelen iddiaları son derece çarpıcı bir şekilde habere dönüştürüp, iddia olmaktan çıkartarak belgeledi. Üç ayrı oteli önce bir Türk müşteri olarak arayıp fiyat aldı. Sonra aynı yerleri Hollandalı şivesiyle İngilizce olarak bir muhabir arkadaşına arattı.

Üç otelden ikisinde aynı odalar için yabancı turiste düşük, Türk turiste ise son derece yüksek fiyatlar verildi. İçlerinden sadece biri, her iki arayana da standart oda ücreti sundu.

Tatilcilere önerim şu: Otellerle rezervasyon görüşmenizi İngilizce yapıp fiyat aldıktan sonra gerçek kimliğinizi söyleyin.

Böylelikle en az yüzde 20-25 karı cebinize koyarsınız. Bir şey değil!