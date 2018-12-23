TRT, bu yıl 11'inci kez Uluslararası Belgesel Ödülleri organizasyonunu düzenliyor. 25-29 Nisan tarihleri arasında adeta belgesel festivali havasında gerçekleştirilecek organizasyondaki yarışma bölümü tüm katılımcılara ücretsiz açık olacak. Eserler için son katılım tarihi 25 Ocak 2019 olarak belirlendi. Ödüller ise 29 Nisan 2019'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ulusal yarışmanın profesyonel kategorisinde birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye 30 bin lira verilecek. Öğrenci filmlerinin ödülleri ise 25 bin, 20 bin ve 15 bin lira olarak belirlendi. Uluslararası yarışmada ise birinci 10 bin, ikinci 7 bin 500, üçüncü ise 5 bin Euro ödül kazanacak.

Yarışmayla ilgili diğer ayrıntılar www.trtbelgesel.com adresinde yer alıyor.

Bu arada TRT ile ilgili iki müjdeli haberim de var.

TRT 2, eskiden olduğu gibi Şubat ayından itibaren yeniden 'Kültür sanat kanalı' olarak hizmet vermeye başlayacak.

TRT Belgesel kanalı ise görsel ve içerik açısından yenilenmiş yüzüyle çok yakında belgesel tutkunlarının huzuruna çıkacak.