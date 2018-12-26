Koskoca Koç Ailesi'nden alacaklı olmak mümkün mü? Ben alacaklıyım.

Neredeyse tüm Fenerbahçeliler gibi Başkan Ali Koç'tan 'zaman' alacağım var.

Takımımın ligin ilk yarısını sondan ikinci sırada tamamlaması değil umurumda olan. Takımın ortaya koyduğu şahsiyetsiz, dirayetsiz, dirençsiz futbol.

İlk yarıda 17 maç oynandı.

Her Fenerbahçe maçını izledim. 17x90 dakika, eşittir 1530 dakika eder.

O da 25.5 saate tekabül ediyor.

Sayın Başkanım, ömrümden bir günü bana boşu boşuna harcattınız.

Karşılamaya ailenin tüm mal varlığı yeter mi?