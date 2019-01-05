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YÜKSEL AYTUĞ
05 Ocak 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Ödüllere okur desteği

Geçen hafta 2018'in ekran bilançosu için okur mektuplarını yayınlayamamıştım.
Bu nedenle okurumuz Tevfik Özkan Başaran'ın 'Kültür ve sanatta milli olmak' başlıklı yazıma yaptığı değerlendirmeyi ancak bu hafta yayınlayabiliyorum:
"Bravo , müthiş güzel bir makale hazırlayarak kültür ve sanatımıza nasıl önem verilmesi gerektiğini 'ders niteliğinde' halkımıza sunmuşsunuz. Kültür ve Sanat Yüksek Ödülleri dağıtımının tarafından yapıldığını ve bu törenin siyasete alet edilmeden, can-ı gönülden, kültür ve sanata duyulan saygı/ sevgi çerçevesinde yapıldığını, o size çok yakışan güzel üslubunuzla bizlere aktarmanız çok takdire şayan. Emeğinize sağlık, çok teşekkürler. Selam ve saygıyla..." Bir diğer okurumuz Mustafa Ertuğrul da aynı konuya değinmiş:
"Merhaba Yüksel Bey, sizin yazılarınızı okumak, size yazmaktan kat kat daha güzel. Bu 'Sanat ve kültürde millilik' yazınız ve aynı gün Hıncal Baba'nın (Uluç) yazısı da bunun tescili. Endişem, yarın ödül alanları linç etmek için birilerinin eyleme geçebilecek olması."

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